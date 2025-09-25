$41.410.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали из Греции на родину

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции в Кишинев. Его поместят под арест в одиночную камеру по обвинениям в краже миллиарда долларов.

Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали из Греции на родину

Молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции на родину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.md.

Подробности

Беглого олигарха доставили в Кишинев авиалайнером из Афин под конвоем. До этого министр юстиции Республики Молдова Вероника Михайлов-Морару сообщила, что сразу по прибытии Плахотнюка должны поместить под арест в одиночную камеру одной из столичных тюрем.

Параллельно в сети появилось видео прибытия самолета с Плахотнюком в аэропорт Кишинева.

Справка

Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка задержали в Греции в июле текущего года. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время политик проживал в США, однако в январе 2020 года его пребывание там было признано нежелательным. По неподтвержденной информации, в последнее время он скрывался на Северном Кипре.

В июле 2023 года прокуратура Молдовы передала в суд дело, в котором его обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал другой молдавский политик и олигарх - Илан Шор - получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.

В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк, помимо молдавского, имеет румынский, российский и мексиканский паспорта. В то же время в министерстве иностранных дел Мексики заявили, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.

Напомним

Апелляционный суд Афин разрешил экстрадицию в Молдову Влада Плахотнюка. До этого УНН сообщал, что Плахотнюк, которого задержали в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову.

Евгений Устименко

