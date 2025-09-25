Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали из Греции на родину
Киев • УНН
Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции в Кишинев. Его поместят под арест в одиночную камеру по обвинениям в краже миллиарда долларов.
Молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции на родину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.md.
Подробности
Беглого олигарха доставили в Кишинев авиалайнером из Афин под конвоем. До этого министр юстиции Республики Молдова Вероника Михайлов-Морару сообщила, что сразу по прибытии Плахотнюка должны поместить под арест в одиночную камеру одной из столичных тюрем.
Параллельно в сети появилось видео прибытия самолета с Плахотнюком в аэропорт Кишинева.
Справка
Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка задержали в Греции в июле текущего года. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.
Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время политик проживал в США, однако в январе 2020 года его пребывание там было признано нежелательным. По неподтвержденной информации, в последнее время он скрывался на Северном Кипре.
В июле 2023 года прокуратура Молдовы передала в суд дело, в котором его обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал другой молдавский политик и олигарх - Илан Шор - получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.
В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк, помимо молдавского, имеет румынский, российский и мексиканский паспорта. В то же время в министерстве иностранных дел Мексики заявили, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.
Напомним
Апелляционный суд Афин разрешил экстрадицию в Молдову Влада Плахотнюка. До этого УНН сообщал, что Плахотнюк, которого задержали в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову.