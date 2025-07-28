Олігарх-втікач Плахотнюк відмовився від екстрадиції до Молдови - генпрокуратура
Київ • УНН
Генпрокуратура Молдови спростувала інформацію про згоду Плахотнюка на екстрадицію. Апеляційна палата Афін підтвердила його відмову, що не вплине на рішення грецької влади.
Генеральна прокуратура Молдови заявила, що олігарх-втікач Влад Плахотнюк, якого затримали у Греції, відмовився від екстрадиції до Молдови. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
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Генеральна прокуратура Молдови спростувала інформацію, що з'явилася в соціальних мережах, про те, що затриманий в Греції Плахотнюк нібито дав згоду на екстрадицію до Молдови.
Апеляційна палата Афін, яка розглядає процедуру екстрадиції, повідомила Генпрокуратуру нашої країни, що зазначений громадянин не висловив згоди на екстрадицію до Молдови
Прессекретарка прокуратури Віоліна Морару водночас заявила, що відмова Плахотнюка не може вплинути на рішення грецької влади.
Нагадаємо
Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.
Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук 7 лютого 2025 року.
Згідно з даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, росії та Мексики. Міністерство закордонних справ Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.
Згодом затриманого Плахотнюк помістили під попередній арешт на 40 днів