Олігарх-втікач Плахотнюк відмовився від екстрадиції до Молдови - генпрокуратура

Генеральна прокуратура Молдови заявила, що олігарх-втікач Влад Плахотнюк, якого затримали у Греції, відмовився від екстрадиції до Молдови. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

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Генеральна прокуратура Молдови спростувала інформацію, що з'явилася в соціальних мережах, про те, що затриманий в Греції Плахотнюк нібито дав згоду на екстрадицію до Молдови.

Апеляційна палата Афін, яка розглядає процедуру екстрадиції, повідомила Генпрокуратуру нашої країни, що зазначений громадянин не висловив згоди на екстрадицію до Молдови - заявили у відомстві.

Прессекретарка прокуратури Віоліна Морару водночас заявила, що відмова Плахотнюка не може вплинути на рішення грецької влади.

Нагадаємо

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.

Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук 7 лютого 2025 року.

Згідно з даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, росії та Мексики. Міністерство закордонних справ Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.

Згодом затриманого Плахотнюк помістили під попередній арешт на 40 днів