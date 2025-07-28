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Олигарх-беглец Плахотнюк отказался от экстрадиции в Молдову - генпрокуратура

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Генпрокуратура Молдовы опровергла информацию о согласии Плахотнюка на экстрадицию. Апелляционная палата Афин подтвердила его отказ, что не повлияет на решение греческих властей.

Олигарх-беглец Плахотнюк отказался от экстрадиции в Молдову - генпрокуратура

Генеральная прокуратура Молдовы заявила, что беглый олигарх Влад Плахотнюк, задержанный в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Генеральная прокуратура Молдовы опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что задержанный в Греции Плахотнюк якобы дал согласие на экстрадицию в Молдову. 

Апелляционная палата Афин, рассматривающая процедуру экстрадиции, сообщила Генпрокуратуре нашей страны, что указанный гражданин не выразил согласия на экстрадицию в Молдову

- заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь прокуратуры Виолина Морару в то же время заявила, что отказ Плахотнюка не может повлиять на решение греческих властей.

Напомним

Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка задержали в Греции. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.

Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск 7 февраля 2025 года.

Согласно данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Министерство иностранных дел Мексики подтвердило, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.

Впоследствии задержанного Плахотнюка поместили под предварительный арест на 40 дней

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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