Олигарх-беглец Плахотнюк отказался от экстрадиции в Молдову - генпрокуратура

Генеральная прокуратура Молдовы заявила, что беглый олигарх Влад Плахотнюк, задержанный в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Генеральная прокуратура Молдовы опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что задержанный в Греции Плахотнюк якобы дал согласие на экстрадицию в Молдову.

Апелляционная палата Афин, рассматривающая процедуру экстрадиции, сообщила Генпрокуратуре нашей страны, что указанный гражданин не выразил согласия на экстрадицию в Молдову - заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь прокуратуры Виолина Морару в то же время заявила, что отказ Плахотнюка не может повлиять на решение греческих властей.

Напомним

Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка задержали в Греции. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.

Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск 7 февраля 2025 года.

Согласно данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Министерство иностранных дел Мексики подтвердило, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.

Впоследствии задержанного Плахотнюка поместили под предварительный арест на 40 дней