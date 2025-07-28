Олигарх-беглец Плахотнюк отказался от экстрадиции в Молдову - генпрокуратура
Киев • УНН
Генпрокуратура Молдовы опровергла информацию о согласии Плахотнюка на экстрадицию. Апелляционная палата Афин подтвердила его отказ, что не повлияет на решение греческих властей.
Генеральная прокуратура Молдовы заявила, что беглый олигарх Влад Плахотнюк, задержанный в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Генеральная прокуратура Молдовы опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что задержанный в Греции Плахотнюк якобы дал согласие на экстрадицию в Молдову.
Апелляционная палата Афин, рассматривающая процедуру экстрадиции, сообщила Генпрокуратуре нашей страны, что указанный гражданин не выразил согласия на экстрадицию в Молдову
Пресс-секретарь прокуратуры Виолина Морару в то же время заявила, что отказ Плахотнюка не может повлиять на решение греческих властей.
Напомним
Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка задержали в Греции. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.
Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск 7 февраля 2025 года.
Согласно данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Министерство иностранных дел Мексики подтвердило, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.
Впоследствии задержанного Плахотнюка поместили под предварительный арест на 40 дней