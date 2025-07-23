У Греції на 40 діб арештували олігарха-втікача з Молдови Плахотнюка

Молдовського олігарха-втікача Володимира Плахотнюка, затриманого вчора в Греції, помістили під попередній арешт на 40 днів. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Грецькі прокурори видали ордер на арешт обвинуваченого на 40 днів – термін, передбачений Європейською конвенцією про екстрадицію. Рішення можна оскаржити - йдеться у заяві Генпрокуратури Молдови.

Плахотнюка затримали в аеропорту Афін, коли він мав намір вилетіти до Дубаю.

За інформацією джерел видання, разом із ним затримали колишнього молдавського депутата Костянтина Цуцу, який також перебував у розшуку.

Міністерство юстиції Молдови вже запустило процедуру їхньої екстрадиції.

За інформацією ЗМІ, до арешту Плахотнюк і Цуцу переховувалися на віллі в передмісті грецької столиці Сароніді, в престижному районі на узбережжі Егейського моря.

Грецька поліція вже обшукала віллу, виявивши там близько €155 тис., 17 паспортів різних країн, мобільні телефони та комп'ютери, а також кілька наручних годинників дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts та Urwerk.

Поліцейські також вилучили автомобіль марки Skoda Kodiaq, який використовував Плахотнюк для поїздок.

Нагадаємо

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.

Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук 7 лютого 2025 року.

Згідно з даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики. Міністерство закордонних справ Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.