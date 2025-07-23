В Греции на 40 суток арестовали беглого олигарха из Молдовы Плахотнюка

Молдавский олигарх-беглец Владимир Плахотнюк, задержанный вчера в Греции, помещен под предварительный арест на 40 дней. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Греческие прокуроры выдали ордер на арест обвиняемого на 40 дней – срок, предусмотренный Европейской конвенцией об экстрадиции. Решение можно обжаловать - говорится в заявлении Генпрокуратуры Молдовы.

Плахотнюка задержали в аэропорту Афин, когда он намеревался вылететь в Дубай.

По информации источников издания, вместе с ним задержали бывшего молдавского депутата Константина Цуцу, который также находился в розыске.

Министерство юстиции Молдовы уже запустило процедуру их экстрадиции.

По информации СМИ, до ареста Плахотнюк и Цуцу скрывались на вилле в пригороде греческой столицы Сарониди, в престижном районе на побережье Эгейского моря.

Греческая полиция уже обыскала виллу, обнаружив там около €155 тыс., 17 паспортов разных стран, мобильные телефоны и компьютеры, а также несколько наручных часов дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts и Urwerk.

Полицейские также изъяли автомобиль марки Skoda Kodiaq, который использовал Плахотнюк для поездок.

Напомним

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк задержан в Греции. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.

Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск 7 февраля 2025 года.

Согласно данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Министерство иностранных дел Мексики подтвердило, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.