Молдовського олігарха Плахотнюка затримано в Греції через шість років після втечі

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
08:08 • 14185 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
07:27 • 35000 перегляди
На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль
06:19 • 60545 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів
Ексклюзив
06:15 • 33408 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 41960 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 28889 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 41882 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 140935 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 64810 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 94326 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.2м/с
44%
743мм
Популярнi новини
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 44908 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 39310 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22 липня, 01:47 • 37714 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова22 липня, 02:11 • 41772 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 38129 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації10:46 • 1640 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 36193 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 38695 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 60565 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 106681 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ігор Коломойський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 138280 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 232137 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 247049 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 242884 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 242246 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Truth Social
Airbus A320 серії
Dragon 2

Молдовського олігарха Плахотнюка затримано в Греції через шість років після втечі

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.

Молдовського олігарха Плахотнюка затримано в Греції через шість років після втечі

Поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції втікача-молдовського олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка. У поліції уточнили, що отримали інформацію з офісу Інтерполу в Афінах. Про це повідомляє  NewsMaker, пише УНН.

Ми отримали офіційну інформацію від Інтерполу в Афінах про затримання в Греції двох громадян Молдови. Один із них - Влад Плахотнюк

- йдеться в повідомленні поліції.

За даними джерел видання, другим затриманим виявився колишній молдовський депутат, соратник Плахотнюка — Костянтин Цуцу.

Доповнення

Влад Плахотнюк залишив Молдову в червні 2019 року. Тривалий час політик проживав у США, однак у січні 2020 року його перебування там було визнано небажаним. За непідтвердженою інформацією, останнім часом він переховувався на Північному Кіпрі.

У Молдові Плахотнюку видано ордери на арешт у межах трьох кримінальних справ. У липні 2023 року прокуратура передала до суду справу, в якій його обвинувачують у співучасті в крадіжці мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював Ілан Шор, отримав $39 мільйонів та €3,5 мільйона.

Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук 7 лютого 2025 року.

Згідно з даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики. Міністерство закордонних справ Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.

Костянтина Цуцу в Молдові обвинувачують у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних у декларацію про доходи. Згідно з матеріалами розслідування Антикорупційної прокуратури, перебуваючи на державній посаді з 2014 по 2019 рік, колишній депутат отримав понад 6,45 мільйона леїв доходу з різних джерел. У той же час його витрати за цей період перевищили 10 мільйонів леїв. Прокурори вважають, що Цуцу навмисно приховав інформацію про свої доходи та витрати, зазначивши в офіційних документах неправдиві дані.

У Молдові проросійський блок Ілана Шора готується до виборів, обіцяючи змінити владу06.07.25, 19:47 • 2933 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Інтерпол
Мексика
Ілан Шор
Греція
Румунія
Сполучені Штати Америки
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9