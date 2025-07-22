Молдовського олігарха Плахотнюка затримано в Греції через шість років після втечі

Поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції втікача-молдовського олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка. У поліції уточнили, що отримали інформацію з офісу Інтерполу в Афінах. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Ми отримали офіційну інформацію від Інтерполу в Афінах про затримання в Греції двох громадян Молдови. Один із них - Влад Плахотнюк - йдеться в повідомленні поліції.

За даними джерел видання, другим затриманим виявився колишній молдовський депутат, соратник Плахотнюка — Костянтин Цуцу.

Доповнення

Влад Плахотнюк залишив Молдову в червні 2019 року. Тривалий час політик проживав у США, однак у січні 2020 року його перебування там було визнано небажаним. За непідтвердженою інформацією, останнім часом він переховувався на Північному Кіпрі.

У Молдові Плахотнюку видано ордери на арешт у межах трьох кримінальних справ. У липні 2023 року прокуратура передала до суду справу, в якій його обвинувачують у співучасті в крадіжці мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював Ілан Шор, отримав $39 мільйонів та €3,5 мільйона.

Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук 7 лютого 2025 року.

Згідно з даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики. Міністерство закордонних справ Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.

Костянтина Цуцу в Молдові обвинувачують у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних у декларацію про доходи. Згідно з матеріалами розслідування Антикорупційної прокуратури, перебуваючи на державній посаді з 2014 по 2019 рік, колишній депутат отримав понад 6,45 мільйона леїв доходу з різних джерел. У той же час його витрати за цей період перевищили 10 мільйонів леїв. Прокурори вважають, що Цуцу навмисно приховав інформацію про свої доходи та витрати, зазначивши в офіційних документах неправдиві дані.

У Молдові проросійський блок Ілана Шора готується до виборів, обіцяючи змінити владу