Молдавский олигарх Плахотнюк задержан в Греции спустя шесть лет после побега

Полиция Молдовы сообщила 22 июля о задержании в Греции беглого молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. В полиции уточнили, что получили информацию из офиса Интерпола в Афинах. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Мы получили официальную информацию от Интерпола в Афинах о задержании в Греции двух граждан Молдовы. Один из них - Влад Плахотнюк - говорится в сообщении полиции.

По данным источников издания, вторым задержанным оказался бывший молдавский депутат, соратник Плахотнюка — Константин Цуцу.

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Влад Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время политик проживал в США, однако в январе 2020 года его пребывание там было признано нежелательным. По неподтвержденной информации, в последнее время он скрывался на Северном Кипре.

В Молдове Плахотнюку выданы ордера на арест в рамках трех уголовных дел. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, в котором его обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.

Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск 7 февраля 2025 года.

Согласно данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики. Министерство иностранных дел Мексики подтвердило, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.

Константина Цуцу в Молдове обвиняют в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в декларацию о доходах. Согласно материалам расследования Антикоррупционной прокуратуры, находясь на государственной должности с 2014 по 2019 год, бывший депутат получил более 6,45 миллиона леев дохода из различных источников. В то же время его расходы за этот период превысили 10 миллионов леев. Прокуроры считают, что Цуцу намеренно скрыл информацию о своих доходах и расходах, указав в официальных документах ложные данные.

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