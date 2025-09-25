Молдовського олігарха Плахотнюка екстрадували з Греції на батьківщину
Київ • УНН
Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка екстрадували з Греції до Кишинева. Його помістять під арешт в одиночну камеру за звинуваченнями у крадіжці мільярда доларів.
Молдовського олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка екстрадували з Греції на батьківщину. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.md.
Деталі
Олігарха-втікача доставили в Кишинів авіалайнером з Афін під конвоєм. До того міністр юстиції Республіки Молдова Вероніка Михайлов-Морару повідомила, що відразу після прибуття Плахотнюка мають помістити під арешт в одиночну камеру однієї зі столичних в’язниць.
Паралельно в мережі з’явилось відео прибуття літака з Плахотнюком до аеропорту Кишинева.
Довідка
Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції в липні поточного року. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.
Плахотнюк залишив Молдову в червні 2019 року. Тривалий час політик проживав у США, однак у січні 2020 року його перебування там було визнано небажаним. За непідтвердженою інформацією, останнім часом він переховувався на Північному Кіпрі.
У липні 2023 року прокуратура Молдови передала до суду справу, в якій його обвинувачують у співучасті в крадіжці мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював інший молдовський політик і олігарх - Ілан Шор - отримав $39 мільйонів та €3,5 мільйона.
У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук. За даними Інтерполу, Плахотнюк, крім молдовського, має румунський, російський і мексиканський паспорти. Водночас у міністерстві закордонних справ Мексики заявили, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.
Нагадаємо
Апеляційний суд Афін дозволив екстрадицію в Молдову Влада Плахотнюка. До того УНН повідомляв, що Плахотнюк, якого затримали у Греції, відмовився від екстрадиції до Молдови.