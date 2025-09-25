Молдовського олігарха Плахотнюка екстрадували з Греції на батьківщину

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:24 • 15419 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48 • 19178 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 43519 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 46587 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 69339 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 52608 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46508 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41652 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72008 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23225 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
40%
760мм
Популярнi новини
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo25 вересня, 02:45 • 35077 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto25 вересня, 03:07 • 33905 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22 • 42908 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27 • 31278 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 24088 перегляди
Публікації
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 10818 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 15441 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 12248 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 24124 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 43553 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ілан Шор
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 5684 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 15990 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 56172 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 114717 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 73167 перегляди
Актуальне
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian
Свіфт

Молдовського олігарха Плахотнюка екстрадували з Греції на батьківщину

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка екстрадували з Греції до Кишинева. Його помістять під арешт в одиночну камеру за звинуваченнями у крадіжці мільярда доларів.

Молдовського олігарха Плахотнюка екстрадували з Греції на батьківщину

Молдовського олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка екстрадували з Греції на батьківщину. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.md.

Деталі

Олігарха-втікача доставили в Кишинів авіалайнером з Афін під конвоєм. До того міністр юстиції Республіки Молдова Вероніка Михайлов-Морару повідомила, що відразу після прибуття Плахотнюка мають помістити під арешт в одиночну камеру однієї зі столичних в’язниць.

Паралельно в мережі з’явилось відео прибуття літака з Плахотнюком до аеропорту Кишинева.

Довідка

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції в липні поточного року. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.

Плахотнюк залишив Молдову в червні 2019 року. Тривалий час політик проживав у США, однак у січні 2020 року його перебування там було визнано небажаним. За непідтвердженою інформацією, останнім часом він переховувався на Північному Кіпрі.

У липні 2023 року прокуратура Молдови передала до суду справу, в якій його обвинувачують у співучасті в крадіжці мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював інший молдовський політик і олігарх - Ілан Шор - отримав $39 мільйонів та €3,5 мільйона.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук. За даними Інтерполу, Плахотнюк, крім молдовського, має румунський, російський і мексиканський паспорти. Водночас у міністерстві закордонних справ Мексики заявили, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.

Нагадаємо

Апеляційний суд Афін дозволив екстрадицію в Молдову Влада Плахотнюка. До того УНН повідомляв, що Плахотнюк, якого затримали у Греції, відмовився від екстрадиції до Молдови.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Кишинів
Інтерпол
Афіни
Мексика
Ілан Шор
Греція
Румунія
Сполучені Штати Америки
Молдова