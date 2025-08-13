$41.430.02
Ексклюзив
12:02 • 1946 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 11958 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 25903 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 18063 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 31335 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29 • 21865 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 46196 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:01 • 31489 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 62787 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82970 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Теги
Автори
Суд у Греції дозволив екстрадицію молдовського олігарха Плахотнюка на батьківщину

Київ • УНН

 • 2070 перегляди

Апеляційний суд Афін дозволив екстрадицію молдовського олігарха Влада Плахотнюка на батьківщину. Остаточне рішення ухвалюватиме міністерство юстиції Греції.

Суд у Греції дозволив екстрадицію молдовського олігарха Плахотнюка на батьківщину

Апеляційний суд Афін дозволив екстрадицію на батьківщину молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка - його затримали наприкінці липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на TV8.

Деталі

Судове засідання відбулось за відсутності самого колишнього лідера Демократичної партії Молдови, проте на засіданні були присутні його адвокати, зокрема Лучіан Рогак, а також представники молдовського посольства в Греції.

Водночас остаточне рішення щодо екстрадиції Плахотнюка до Молдови ухвалюватиме міністерство юстиції Греції.

Довідка

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.

Плахотнюк залишив Молдову в червні 2019 року. Тривалий час політик проживав у США, однак у січні 2020 року його перебування там було визнано небажаним. За непідтвердженою інформацією, останнім часом він переховувався на Північному Кіпрі.

У Молдові Плахотнюку видано ордери на арешт у межах трьох кримінальних справ. У липні 2023 року прокуратура передала до суду справу, в якій його обвинувачують у співучасті в крадіжці мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював інший молдовський політик і олігарх - Ілан Шор - отримав $39 мільйонів та €3,5 мільйона.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук. За даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики.

Однак у міністерстві закордонних справ Мексики заявили, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.

Нагадаємо

Генеральна прокуратура Республіки Молдова заявила, що олігарх-втікач Влад Плахотнюк, якого затримали у Греції, відмовився від екстрадиції до Молдови.

Євген Устименко

