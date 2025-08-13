Суд у Греції дозволив екстрадицію молдовського олігарха Плахотнюка на батьківщину

Апеляційний суд Афін дозволив екстрадицію на батьківщину молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка - його затримали наприкінці липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на TV8.

Деталі

Судове засідання відбулось за відсутності самого колишнього лідера Демократичної партії Молдови, проте на засіданні були присутні його адвокати, зокрема Лучіан Рогак, а також представники молдовського посольства в Греції.

Водночас остаточне рішення щодо екстрадиції Плахотнюка до Молдови ухвалюватиме міністерство юстиції Греції.

Довідка

Колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка затримали в Греції. Його розшукували за трьома кримінальними справами, включаючи крадіжку мільярда доларів з банків.

Плахотнюк залишив Молдову в червні 2019 року. Тривалий час політик проживав у США, однак у січні 2020 року його перебування там було визнано небажаним. За непідтвердженою інформацією, останнім часом він переховувався на Північному Кіпрі.

У Молдові Плахотнюку видано ордери на арешт у межах трьох кримінальних справ. У липні 2023 року прокуратура передала до суду справу, в якій його обвинувачують у співучасті в крадіжці мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював інший молдовський політик і олігарх - Ілан Шор - отримав $39 мільйонів та €3,5 мільйона.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук. За даними Інтерполу, Плахотнюк має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики.

Однак у міністерстві закордонних справ Мексики заявили, що мексиканський паспорт Плахотнюка є підробленим.

Нагадаємо

Генеральна прокуратура Республіки Молдова заявила, що олігарх-втікач Влад Плахотнюк, якого затримали у Греції, відмовився від екстрадиції до Молдови.