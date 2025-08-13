Суд в Греции разрешил экстрадицию молдавского олигарха Плахотнюка на родину

Апелляционный суд Афин разрешил экстрадицию на родину молдавского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка - его задержали в конце июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV8.

Детали

Судебное заседание состоялось в отсутствие самого бывшего лидера Демократической партии Молдовы, однако на заседании присутствовали его адвокаты, в частности Лучиан Рогак, а также представители молдавского посольства в Греции.

В то же время окончательное решение об экстрадиции Плахотнюка в Молдову будет принимать министерство юстиции Греции.

Справка

Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка задержали в Греции. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время политик проживал в США, однако в январе 2020 года его пребывание там было признано нежелательным. По неподтвержденной информации, в последнее время он скрывался на Северном Кипре.

В Молдове Плахотнюку выданы ордера на арест в рамках трех уголовных дел. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, в котором его обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал другой молдавский политик и олигарх - Илан Шор - получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.

В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики.

Однако в министерстве иностранных дел Мексики заявили, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.

Напомним

Генеральная прокуратура Республики Молдова заявила, что олигарх-беглец Влад Плахотнюк, которого задержали в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову.