Эксклюзив
12:02 • 400 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 11021 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 24500 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 17261 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 30065 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 45365 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 31158 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 62171 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 82798 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52404 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Суд в Греции разрешил экстрадицию молдавского олигарха Плахотнюка на родину

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Апелляционный суд Афин разрешил экстрадицию молдавского олигарха Влада Плахотнюка на родину. Окончательное решение будет принимать министерство юстиции Греции.

Суд в Греции разрешил экстрадицию молдавского олигарха Плахотнюка на родину

Апелляционный суд Афин разрешил экстрадицию на родину молдавского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка - его задержали в конце июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV8.

Детали

Судебное заседание состоялось в отсутствие самого бывшего лидера Демократической партии Молдовы, однако на заседании присутствовали его адвокаты, в частности Лучиан Рогак, а также представители молдавского посольства в Греции.

В то же время окончательное решение об экстрадиции Плахотнюка в Молдову будет принимать министерство юстиции Греции.

Справка

Бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка задержали в Греции. Его разыскивали по трем уголовным делам, включая кражу миллиарда долларов из банков.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время политик проживал в США, однако в январе 2020 года его пребывание там было признано нежелательным. По неподтвержденной информации, в последнее время он скрывался на Северном Кипре.

В Молдове Плахотнюку выданы ордера на арест в рамках трех уголовных дел. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, в котором его обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал другой молдавский политик и олигарх - Илан Шор - получил $39 миллионов и €3,5 миллиона.

В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск. По данным Интерпола, Плахотнюк имеет паспорта Молдовы, Румынии, России и Мексики.

Однако в министерстве иностранных дел Мексики заявили, что мексиканский паспорт Плахотнюка является поддельным.

Напомним

Генеральная прокуратура Республики Молдова заявила, что олигарх-беглец Влад Плахотнюк, которого задержали в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову.

Евгений Устименко

