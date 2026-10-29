рф хочет легализовать украденные автомобили с оккупированных территорий Украины 

В госдуме рф хотят принять законопроект, который позволит регистрировать в россии автомобили, находящиеся в розыске Интерпола по инициативе полиции "недружественных" стран. В мвд россии объясняют необходимость изменений, в частности, проблемами с регистрацией автомобилей на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Детали

"Заместитель главы мвд россии, выступивший перед комитетом, игорь зубов подчеркнул, что предложенные изменения частично вызваны войной в Украине. По словам заместителя министра, его коллеги на оккупированных территориях часто сталкиваются с проблемами при регистрации "бывших украинских транспортных средств", — пишет издание.

зубов заявил, что автомобили объявляли "в розыск по линии Интерпола, и в дальнейшем, добросовестно выполняя закон, мы не могли его зарегистрировать".

По информации издания, он назвал предложенные изменения временной мерой, чтобы машины "не покрывались пылью и не простаивали". В то же время представитель мвд рф заявил, что новые правила не будут означать автоматической регистрации всех машин, находящихся в розыске.

"По словам полицейского начальника, инициаторы розыска конкретного автомобиля могут в россию "написать, приехать, прислать документы", чтобы доказать обоснованность своих претензий", — пишет издание.

После начала войны в Украине и введения западных санкций россия, как сообщается, стала одним из крупнейших рынков украденных в Европе и Северной Америке автомобилей.

"Интерпол с февраля 2024-го по июль 2026 года зарегистрировал 4798 сообщений об угнанных только из Канады автомобилях, которые затем эксплуатировались в рф. Также в рамках параллельного импорта на российский рынок через ОАЭ попали тысячи угнанных иномарок", — говорится в статье.

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