рф хоче легалізувати крадені авто з окупованих територій України 

У держдумі рф хочуть ухвалити законопроєкт, який дозволить реєструвати у росії автомобілі, що перебувають у розшуку Інтерполу за ініціативою поліції "недружніх" країн. У мвс росії пояснюють необхідність змін, зокрема, проблемами з реєстрацією автомобілів на окупованих територіях України. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.

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"Заступник голови мвс росії, що виступив перед комітетом, ігор зубов підкреслив, що запропоновані зміни частково викликані війною в Україні. За словами заступника міністра, його колеги на окупованих територіях часто стикаються з проблемами під час реєстрації "колишніх українських транспортних засобів", – пише видання.

зубов заявив, що авто оголошували "у розшук по лінії Інтерполу, і в подальшому, сумлінно виконуючи закон, ми не могли його зареєструвати".

За інформацією видання, він назвав запропоновані зміни тимчасовим заходом, щоб машини "не припадали пилом і не стояли". Водночас представник мвс рф заявив, що нові правила не означатимуть автоматичної реєстрації всіх машин, які перебувають у розшуку.

"За словами поліцейського начальника, ініціатори розшуку конкретного автомобіля можуть до росії "написати, приїхати, надіслати документи", щоб довести спроможність своїх претензій", – пише видання.

Після початку війни в Україні та запровадження західних санкцій, росія, як повідомляється, стала одним із найбільших ринків крадених у Європі та Північній Америці автомобілів.

"Інтерпол з лютого 2024-го по липень 2026 року зареєстрував 4798 повідомлень щодо викрадених тільки з Канади автомобілів, які потім експлуатувалися в рф. Також у межах паралельного імпорту на російський ринок потрапили тисячі викрадених іномарок через ОАЕ", – ідеться у статті.

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