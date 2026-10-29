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рф хоче легалізувати крадені авто з окупованих територій України 

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

У РФ готують законопроєкт про реєстрацію авто в розшуку Інтерполу за ініціативою «недружніх» країн. Зміни пояснюють проблемами на окупованих територіях України.

рф хоче легалізувати крадені авто з окупованих територій України 

У держдумі рф хочуть ухвалити законопроєкт, який дозволить реєструвати у росії автомобілі, що перебувають у розшуку Інтерполу за ініціативою поліції "недружніх" країн. У мвс росії пояснюють необхідність змін, зокрема, проблемами з реєстрацією автомобілів на окупованих територіях України. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

"Заступник голови мвс росії, що виступив перед комітетом, ігор зубов підкреслив, що запропоновані зміни частково викликані війною в Україні. За словами заступника міністра, його колеги на окупованих територіях часто стикаються з проблемами під час реєстрації "колишніх українських транспортних засобів", – пише видання.

зубов заявив, що авто оголошували "у розшук по лінії Інтерполу, і в подальшому, сумлінно виконуючи закон, ми не могли його зареєструвати".

За інформацією видання, він назвав запропоновані зміни тимчасовим заходом, щоб машини "не припадали пилом і не стояли". Водночас представник мвс рф заявив, що нові правила не означатимуть автоматичної реєстрації всіх машин, які перебувають у розшуку.

"За словами поліцейського начальника, ініціатори розшуку конкретного автомобіля можуть до росії "написати, приїхати, надіслати документи", щоб довести спроможність своїх претензій", – пише видання.

Після початку війни в Україні та запровадження західних санкцій, росія, як повідомляється, стала одним із найбільших ринків крадених у Європі та Північній Америці автомобілів.

"Інтерпол з лютого 2024-го по липень 2026 року зареєстрував 4798 повідомлень щодо викрадених тільки з Канади автомобілів, які потім експлуатувалися в рф. Також у межах паралельного імпорту на російський ринок потрапили тисячі викрадених іномарок через ОАЕ", – ідеться у статті.

“Розграбоване доведеться повернути” - МЗС про конфіскацію росією майна на окупованих територіях27.05.26, 15:45 • 15545 переглядiв

Алла Кіосак

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