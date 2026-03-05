$43.720.26
Задержание 91 украинца в Польше - стали известны детали

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Посольство Украины в Польше и польская полиция прокомментировали задержание 91 гражданина Украины. Это произошло во время акции по проверке законности пребывания иностранцев и розыска лиц.

Задержание 91 украинца в Польше - стали известны детали

Посольство Украины в Республике Польша, а также Официальный коммюнике польской полиции прокомментировали задержание 91 гражданина Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу украинской дипмиссии в Facebook и пресс-центр Официального коммюнике польской полиции.

Детали

По данным польских правоохранителей, акция была направлена прежде всего на проверку законности пребывания иностранцев на территории Республики Польша и задержание лиц, находившихся в розыске.

Среди задержанных были не только украинцы, но и белорусы, молдаване, россияне и граждане других стран. Также были задержаны 7 человек, находившихся в розыске на основании ордеров на арест ЕС и Интерпола.

Эта акция была проведена в рамках циклических общенациональных мероприятий служб, целью которых является усиление безопасности в нашей стране

- заявили в польской полиции.

В то же время украинское посольство в Польше подчеркивает: обязательство к возвращению - это не немедленная депортация.

Это начало административного производства, которое может длиться недели или месяцы. Лицо имеет право на обжалование решения и получение правовой помощи

- говорится в сообщении.

Посольство также опубликовало памятку о правах и обязанностях граждан Украины в Польше в кризисных ситуациях.

Напомним

5 марта стало известно, что польские правоохранители задержали 91 гражданина Украины во время двухдневной операции по усилению миграционного контроля. Всего было выявлено 1944 человека и задержано 147 иностранцев, разыскиваемых правоохранительными органами.

Евгений Устименко

