НАБУ и САП разоблачили схему завладения 100 тысячами тонн нефтепродуктов "Укрнафти"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их реализации. Речь идет о завладении 100 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщила пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, одним из фигурантов является бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман.

По первому эпизоду преступной деятельности о подозрении сообщили четырем участникам сделки:

организатору (высшего уровня) - одному из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины;

организатору (низшего уровня) - акционеру ряда подконтрольных бизнес-группе обществ, ответственному за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности;

председателю Правления и заместителю председателя Правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В отношении еще одного лица - бывшего вице-президента ПАО "Укрнафта" (контрольный пакет акций принадлежит государству), который является иностранцем, - составлено письменное уведомление о подозрении. Документы направлены за границу для вручения в рамках международного сотрудничества. По данным следствия, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд гривен - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним

Экс-глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по уголовному делу о завладении топливом на 5,8 млрд гривен.