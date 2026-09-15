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Серед демократів у Палаті представників США немає єдності щодо "пакету санкцій" проти рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5350 перегляди

Керівництво демократів виступає проти санкційного законопроєкту, що передбачає мита до 100% на імпорт російської нафти. Голосування очікується цього тижня.

Серед демократів у Палаті представників США немає єдності щодо "пакету санкцій" проти рф - ЗМІ

Керівництво Демократичної партії у Палаті представників виступає проти законопроєкту про санкції проти росії. Про це пише Axios, передає УНН

"Керівництво Демократичної партії у Палаті представників відкрито виступає проти законопроєкту про санкції проти росії, який має бути винесений на голосування цього тижня, але не всі члени партії поки що готові підтримати таку позицію", - пише видання. 

Республіканцям знадобляться голоси деяких демократів, щоб компенсувати відступників зі свого ізоляціоністського крила та ухвалити цей законопроект. Члени Палати представників минулого тижня у спільній заяві оголосили про свою опозицію до законопроекту.

Для багатьох демократів проблема полягає в тому, що цей законопроект дозволить адміністрації Трампа ввести мита в розмірі до 100% на п’ять найбільших імпортерів російської нафти.

Це змусило демократів обирати між двома питаннями, які стали для їхньої партії своєрідними "паролями": підтримка України та протидія наданню президенту Трампу більших повноважень у формуванні торговельної політики.

"Демократи в Палаті представників непохитно підтримують Україну, але "Закон Ліндсі О. Грем про санкції проти росії та Ірану" принесе більше шкоди, ніж користі. Цей законопроект різко розширить повноваження президента щодо встановлення мит, водночас не передбачаючи обов’язкових санкцій проти росії, і те, і інше є неприйнятним", - заявляють деякі члени Палати представників. 

Нагадаємо 

Комітет з питань регламенту Палати представників США схвалив двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти росії через війну проти України, відкривши шлях до його розгляду всією палатою. Документ передбачає, зокрема, можливість запровадження тарифів до 500% на товари з росії та країн, які продовжують торгувати російськими енергоресурсами. 

Павло Башинський

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