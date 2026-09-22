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Трамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським обговорить питання постачання Україні ракет Patriot

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі обговорить із Володимиром Зеленським постачання Україні ракет Patriot. Він відзначив потужне виробництво України.

Трамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським обговорить питання постачання Україні ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським обговорить питання постачання Україні ракет Patriot, передає УНН

"Що ж, ми будемо це обговорювати. Ми обговорюватимемо це прямо зараз. Якби ви зайшли наприкінці, у нас уже була б відповідь, але ми поговоримо про це зараз", - сказав Трамп. 

путін готовий зустрітися, щоб покласти край війні в Україні - Трамп22.09.26, 21:12 • 1616 переглядiв

Він зазначив, що Україна має дуже потужне виробництво і дуже здібних людей. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях ООН із президентом США Дональдом Трампом. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
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MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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