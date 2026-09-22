Трамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським обговорить питання постачання Україні ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським обговорить питання постачання Україні ракет Patriot, передає УНН.

"Що ж, ми будемо це обговорювати. Ми обговорюватимемо це прямо зараз. Якби ви зайшли наприкінці, у нас уже була б відповідь, але ми поговоримо про це зараз", - сказав Трамп.

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Він зазначив, що Україна має дуже потужне виробництво і дуже здібних людей.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях ООН із президентом США Дональдом Трампом.