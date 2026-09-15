Среди демократов в Палате представителей США нет единства по поводу "пакета санкций" против рф — СМИ

Руководство Демократической партии в Палате представителей выступает против законопроекта о санкциях против россии. Об этом пишет Axios, передает УНН.

"Руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против россии, который должен быть вынесен на голосование на этой неделе, однако пока не все члены партии готовы поддержать такую позицию", — пишет издание.

Республиканцам понадобятся голоса некоторых демократов, чтобы компенсировать отступников из своего изоляционистского крыла и принять этот законопроект. Члены Палаты представителей на прошлой неделе в совместном заявлении объявили о своей оппозиции законопроекту.

Для многих демократов проблема заключается в том, что этот законопроект позволит администрации Трампа ввести пошлины в размере до 100% для пяти крупнейших импортеров российской нефти.

Это вынудило демократов выбирать между двумя вопросами, которые стали для их партии своеобразными "паролями": поддержкой Украины и противодействием предоставлению президенту Трампу более широких полномочий в формировании торговой политики.

"Демократы в Палате представителей непоколебимо поддерживают Украину, однако "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана" принесет больше вреда, чем пользы. Этот законопроект резко расширит полномочия президента по установлению пошлин, одновременно не предусматривая обязательных санкций против россии, и то и другое неприемлемо", — заявляют некоторые члены Палаты представителей.

Напомним

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций против России из-за войны против Украины, открыв путь к его рассмотрению всей палатой. Документ предусматривает, в частности, возможность введения тарифов до 500% на товары из России и стран, которые продолжают торговать российскими энергоресурсами.