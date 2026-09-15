Новые правила на границе с Польшей: за что придется платить более 230 гривен

Официальная Варшава планирует ввести платное электронное бронирование очереди для грузового транспорта на отдельных автомобильных пунктах пропуска внешней границы Европейского союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Министерства финансов Польши.

Нововведение касается именно коммерческого грузового транспорта и не предусматривает взимания 20 злотых (237,3 грн) с пассажиров, водителей легковых автомобилей или пешеходов.

Детали

Речь идет об изменениях в польском таможенном законодательстве, которые предусматривают введение обязательной электронной системы резервирования места и времени пересечения границы для грузового автотранспорта, выезжающего из Польши через внешнюю границу ЕС. А значит, новые правила потенциально будут распространяться и на польско-украинскую границу.

Что изменится для желающих пересечь польскую границу

Согласно проекту, стоимость одного бронирования составит 20 злотых. Оплатить сбор можно будет только в электронной форме. Если транспортное средство не прибудет на пункт пропуска в назначенное время, деньги не вернут. Бронирование планируют осуществлять через польскую Платформу электронных таможенно-налоговых услуг PUESC или с помощью мобильного приложения.

Проект предусматривает несколько режимов бронирования. Стандартный позволит водителю или перевозчику самостоятельно выбирать пункт пропуска, дату и время пересечения границы. Отдельный приоритетный режим предусмотрен для транспорта, перевозящего живых животных, скоропортящиеся продукты, опасные грузы, гуманитарную помощь и кровь.

Кроме того, можно будет встать в электронную очередь без выбора конкретного времени. В таком случае система автоматически определит ориентировочное время прибытия грузовика к пункту пропуска.

С какого времени придется платить при пересечении границы

Ожидается, что законодательные изменения в случае их принятия могут вступить в силу с 1 февраля 2027 года, а сама система обязательного электронного бронирования — заработать с 1 марта 2027 года.

Где будет действовать новая система

При этом окончательный перечень пунктов пропуска, где будет действовать новая система, пока не определен. Его должны утвердить отдельным нормативным актом.

Зачем Варшава ввела дополнительную плату

В польском Минфине объясняют, что введение платы должно, в частности, уменьшить количество фиктивных бронирований и упорядочить движение грузовиков на наиболее загруженных пунктах пропуска. В профильном министерстве также обращают внимание, что особенно остро проблема многочасовых и многодневных очередей грузового транспорта стоит именно на границе с Украиной из-за значительных объемов грузовых перевозок.

Напомним

Польша усиливает границу с Украиной и строит новые фортификационные сооружения из-за российской угрозы.