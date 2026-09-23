росія перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені - Зеленський відреагував на нову хвилю атак і показав наслідки

Наслідки нової хвилі атак рф на Україну, Telegram-канал Президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову хвилю російських атак і наголосив - "поки ця терористична війна триває, не час для слабкості", а також закликав до справедливого санкційного тиску на агресора, передає УНН.

Від ранку триває ліквідація наслідків російських ударів по Києву. Багато дронів запустили росіяни по місту, значна частина з них реактивні. Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені: фармацевтика, заправки, залізниця, звʼязок, торговельні центри. Станом на зараз відомо, що дві людини загинули. Ще 24 поранено. Мої співчуття рідним та близьким. Були також удари по містах і громадах восьми областей - заявив Зеленський.

Президент додав, що під час кожної зустрічі на Генасамблеї ООН працюють, щоб підтримка України була.

За його словами, не менш важливий справедливий санкційний тиск на росію.

Україна вдячна усім, хто діє і тисне принципово. Фактично всі наші партнери погоджуються, що, коли є такі удари, поки ця терористична війна триває, не час для слабкості. Важливо, щоб санкції були сигналом для Росії та, зокрема, її олігархів, що війну треба закінчувати, а не пересиджувати. Дякую всім, хто допомагає Україні! - резюмував Зеленський.

У Києві вже 25 постраждалих через російську атаку, є двоє загиблих