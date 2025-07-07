У Британії поштрюється штам Covid з новим симптомом

Новий штам Covid поширився по всій Великій Британії, і деякі експерти попереджають, що він чинить опір імунітету. На відміну від інших штамів, штам Stratus відомий своїм унікальним симптомом – хрипкістю голосу, пише УНН з посиланням на Independent.

Деталі

За даними Агентства з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA), Stratus має два варіанти, XFG та XFG.3, причому XFG.3 становить більшу частку, ніж будь-який інший окремий варіант.

За даними UKHSA, варіанти XFG та XFG.3 наразі становлять близько 30% випадків Covid-19 в Англії.

Мутації та зміни вірусів з часом – це нормально - сказав доктор Алекс Аллен, консультант-епідеміолог UKHSA.

Він додав, що всі штами Covid у Великій Британії зараз у "полі" моніторингу.

Хоча багато експертів попереджають про високу заразність штаму Covid з новим симптомом, втім доктор Аллен зазначив, що цей штам не викликає важчого захворювання.

Виходячи з наявної наразі інформації, немає жодних доказів того, що варіанти XFG та XFG.3 викликають важче захворювання, ніж попередні варіанти, або що вакцини, які зараз використовуються, будуть менш ефективними проти них - сказав він.

Це відбувається на тлі того, що нові варіанти Covid продовжують поширюватися по всій країні, а Nimbus минулого місяця викликав у людей біль у горлі, схожий на лезо бритви.

Варіант Nimbus, офіційно названий NB.1.8.1, походить від варіанта Omicron і був вперше виявлений у січні цього року. ін швидко поширився по Китаю та Гонконгу, а тепер його зафіксували в кількох штатах США та Австралії.

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

Однак справжні масштаби поширення варіантів часто важко виміряти через значне скорочення тестування на Covid-19 порівняно з піком глобальної пандемії п'ять років тому.

Враховуючи, що імунітет до Covid у населення знижується через зниження рівня весняної бустерної вакцинації та зменшення кількості випадків зараження Covid в останні місяці, більше людей будуть схильні до зараження XFG та XFG.3. Це може призвести до нової хвилі зараження, але важко передбачити масштаби цієї хвилі. Деякі експерти попереджають, що Stratus також може уникнути імунітету від щеплень – сказав MailOnline професор Лоуренс Янг, вірусолог з Університету Ворвіка.

На відміну від інших варіантів, Stratus має певні мутації в шипоподібному білку, які можуть допомогти йому уникнути антитіл, що виробилися внаслідок попередніх інфекцій або вакцинацій – сказав Cosmopolitan UK доктор Кайваан Хан, сімейний лікар з Харлі-стріт та засновник клініки Hannah London.

"Одним з найбільш помітних симптомів варіанту Stratus є хрипота, яка включає хрипкий або хрипкий голос", – сказав доктор Хан, додавши, що симптоми Stratus загалом від легких до помірних.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), станом на 22 червня на Stratus припадало 22,7% випадків захворювання на COVID-19 у світі.

ВООЗ визначила Stratus як "варіант, що знаходиться під моніторингом", але зазначила, що наявні наразі дані свідчать про його низький ризик для здоров'я населення світу.

Доповнення

На тимчасово окупованому Кримському півострові стрімко зростає захворюваність на ОРВІ та COVID-19. Це зумовлено дефіцитом ліків.