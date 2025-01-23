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В окупованому Криму стрімко зростає захворюваність на COVID-19 на тлі дефіциту ліків

В окупованому Криму стрімко зростає захворюваність на COVID-19 на тлі дефіциту ліків

Київ • УНН

 • 28984 перегляди

На окупованому півострові зафіксовано близько 10 тисяч випадків ОРВІ та COVID-19 за тиждень. Кількість хворих на коронавірус зросла на 85%, при цьому в аптеках неможливо знайти базові ліки.

На тимчасово окупованому Кримському півострові стрімко зростає захворюваність на ОРВІ та COVID-19, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву. 

Деталі

Як повідомили у Центрі, за останній тиждень зафіксовано близько 10 тисяч випадків захворювань. Загальна кількість хворих на коронавірус  зросла на 85% порівняно з попереднім тижнем.

"На фоні дефіциту ліків у кримських аптеках ситуація виглядає ще більш загрозливою. Люди скаржаться, що знайти навіть базові препарати для лікування симптомів практично неможливо. Це загострює гуманітарну кризу, яка триває вже не перший рік", - йдеться у повідомленні.

Коли цивілізований світ  вже здолав наслідки пандемії, на тимчасово окупованих територіях вона все ще залишається великою проблемою. Відсутність адекватного доступу до медичних засобів і ресурсів ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих мешканців, резюмували у Центрі.

У окупованому Криму виконання планів по мобілізації перекинули на дільничних – Спротив23.11.24, 05:08 • 71147 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаCOVID-19Здоров'я
krymКрим

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