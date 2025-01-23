В окупованому Криму стрімко зростає захворюваність на COVID-19 на тлі дефіциту ліків

На тимчасово окупованому Кримському півострові стрімко зростає захворюваність на ОРВІ та COVID-19, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

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Як повідомили у Центрі, за останній тиждень зафіксовано близько 10 тисяч випадків захворювань. Загальна кількість хворих на коронавірус зросла на 85% порівняно з попереднім тижнем.

"На фоні дефіциту ліків у кримських аптеках ситуація виглядає ще більш загрозливою. Люди скаржаться, що знайти навіть базові препарати для лікування симптомів практично неможливо. Це загострює гуманітарну кризу, яка триває вже не перший рік", - йдеться у повідомленні.

Коли цивілізований світ вже здолав наслідки пандемії, на тимчасово окупованих територіях вона все ще залишається великою проблемою. Відсутність адекватного доступу до медичних засобів і ресурсів ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих мешканців, резюмували у Центрі.

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