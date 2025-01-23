В оккупированном Крыму стремительно растет заболеваемость COVID-19 на фоне дефицита лекарств

На временно оккупированном Крымском полуострове стремительно растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как сообщили в Центре, за последнюю неделю зафиксировано около 10 тысяч случаев заболеваний. Общее количество больных коронавирусом выросло на 85% по сравнению с предыдущей неделей.

«На фоне дефицита лекарств в крымских аптеках ситуация выглядит еще более угрожающей. Люди жалуются, что найти даже базовые препараты для лечения симптомов практически невозможно. Это обостряет гуманитарный кризис, который длится уже не первый год», - говорится в сообщении.

Когда цивилизованный мир уже преодолел последствия пандемии, на временно оккупированных территориях она все еще остается большой проблемой. Отсутствие адекватного доступа к медицинским средствам и ресурсам ставит под угрозу жизнь и здоровье местных жителей, резюмировали в Центре.

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