В оккупированном Крыму выполнение планов по мобилизации перебросили на участковых - Сопротивление

Три «добровольца» в день на каждого - такую квоту на желающих воевать против Украины поставили коллаборационистам во временно аннексированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Выполнять так называемый рекрутинг возложили на участковых полицаев по одной простой причине - у них разговор с потенциальными «штурмовиками» короткий: «идешь воевать, или сядешь«», - отметили в ЦНС.

Также, по данным ЦНС, недавно стало известно, что первые солдаты срочной службы из временно оккупированных регионов Украины приняли присягу на верность государству-агрессору.

Также, по данным ЦНС, недавно стало известно, что первые солдаты срочной службы из временно оккупированных регионов Украины приняли присягу на верность государству-агрессору, - говорится в сообщении.



Отмечается, что такой шаг является не только грубым нарушением международного гуманитарного права, но и явным подтверждением того, что Путин активно использует гражданских лиц как живую силу для ведения своих не спровоцированных войн.

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