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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму выполнение планов по мобилизации перебросили на участковых - Сопротивление

В оккупированном Крыму выполнение планов по мобилизации перебросили на участковых - Сопротивление

Киев  •  УНН

 • 413 просмотра

В Крыму установили квоту для участковых - три «добровольца» в день для участия в войне против Украины. Полицаи заставляют людей идти воевать под угрозой заключения.

Три «добровольца» в день на каждого - такую квоту на желающих воевать против Украины поставили коллаборационистам во временно аннексированном Крыму. Об этом сообщает  Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Выполнять так называемый рекрутинг возложили на участковых полицаев по одной простой причине - у них разговор с потенциальными «штурмовиками» короткий: «идешь воевать, или сядешь«», - отметили в ЦНС.

Также, по данным ЦНС, недавно стало известно, что первые солдаты срочной службы из временно оккупированных регионов Украины приняли присягу на верность государству-агрессору.

Также, по данным ЦНС, недавно стало известно, что первые солдаты срочной службы из временно оккупированных регионов Украины приняли присягу на верность государству-агрессору,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг является не только грубым нарушением международного гуманитарного права, но и явным подтверждением того, что Путин активно использует гражданских лиц как живую силу для ведения своих не спровоцированных войн.

На оккупированной части Запорожья россияне милитаризируют украинских детей - Федоров14 февр. 2024, 17:11 • 26645 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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