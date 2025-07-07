В Британии распространяется штамм Covid с новым симптомом
Киев • УНН
В Великобритании распространяется новый штамм Covid Stratus, имеющий уникальный симптом – хриплость голоса. Варианты XFG и XFG.3 составляют около 30% случаев Covid-19 в Англии, но не вызывают более тяжелого заболевания.
Новый штамм Covid распространился по всей Великобритании, и некоторые эксперты предупреждают, что он сопротивляется иммунитету. В отличие от других штаммов, штамм Stratus известен своим уникальным симптомом – хрипотой голоса, пишет УНН со ссылкой на Independent.
Детали
По данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), Stratus имеет два варианта, XFG и XFG.3, причем XFG.3 составляет большую долю, чем любой другой отдельный вариант.
По данным UKHSA, варианты XFG и XFG.3 в настоящее время составляют около 30% случаев Covid-19 в Англии.
Мутации и изменения вирусов со временем – это нормально
Он добавил, что все штаммы Covid в Великобритании сейчас находятся в "поле" мониторинга.
Хотя многие эксперты предупреждают о высокой заразности штамма Covid с новым симптомом, однако доктор Аллен отметил, что этот штамм не вызывает более тяжелого заболевания.
Исходя из имеющейся в настоящее время информации, нет никаких доказательств того, что варианты XFG и XFG.3 вызывают более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты, или что вакцины, которые сейчас используются, будут менее эффективными против них
Это происходит на фоне того, что новые варианты Covid продолжают распространяться по всей стране, а Nimbus в прошлом месяце вызвал у людей боль в горле, похожую на лезвие бритвы.
Вариант Nimbus, официально названный NB.1.8.1, происходит от варианта Omicron и был впервые обнаружен в январе этого года. Он быстро распространился по Китаю и Гонконгу, а теперь его зафиксировали в нескольких штатах США и Австралии.
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Однако истинные масштабы распространения вариантов часто трудно измерить из-за значительного сокращения тестирования на Covid-19 по сравнению с пиком глобальной пандемии пять лет назад.
Учитывая, что иммунитет к Covid у населения снижается из-за снижения уровня весенней бустерной вакцинации и уменьшения количества случаев заражения Covid в последние месяцы, больше людей будут склонны к заражению XFG и XFG.3. Это может привести к новой волне заражения, но трудно предсказать масштабы этой волны. Некоторые эксперты предупреждают, что Stratus также может избежать иммунитета от прививок
В отличие от других вариантов, Stratus имеет определенные мутации в шиповидном белке, которые могут помочь ему избежать антител, выработавшихся в результате предыдущих инфекций или вакцинаций
"Одним из наиболее заметных симптомов варианта Stratus является хрипота, которая включает хриплый или хриплый голос", – сказал доктор Хан, добавив, что симптомы Stratus в целом от легких до умеренных.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 22 июня на Stratus приходилось 22,7% случаев заболевания COVID-19 в мире.
ВОЗ определила Stratus как "вариант, находящийся под мониторингом", но отметила, что имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о его низком риске для здоровья населения мира.
Дополнение
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