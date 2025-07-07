В Британии распространяется штамм Covid с новым симптомом

Новый штамм Covid распространился по всей Великобритании, и некоторые эксперты предупреждают, что он сопротивляется иммунитету. В отличие от других штаммов, штамм Stratus известен своим уникальным симптомом – хрипотой голоса, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

По данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), Stratus имеет два варианта, XFG и XFG.3, причем XFG.3 составляет большую долю, чем любой другой отдельный вариант.

По данным UKHSA, варианты XFG и XFG.3 в настоящее время составляют около 30% случаев Covid-19 в Англии.

Мутации и изменения вирусов со временем – это нормально - сказал доктор Алекс Аллен, консультант-эпидемиолог UKHSA.

Он добавил, что все штаммы Covid в Великобритании сейчас находятся в "поле" мониторинга.

Хотя многие эксперты предупреждают о высокой заразности штамма Covid с новым симптомом, однако доктор Аллен отметил, что этот штамм не вызывает более тяжелого заболевания.

Исходя из имеющейся в настоящее время информации, нет никаких доказательств того, что варианты XFG и XFG.3 вызывают более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты, или что вакцины, которые сейчас используются, будут менее эффективными против них - сказал он.

Это происходит на фоне того, что новые варианты Covid продолжают распространяться по всей стране, а Nimbus в прошлом месяце вызвал у людей боль в горле, похожую на лезвие бритвы.

Вариант Nimbus, официально названный NB.1.8.1, происходит от варианта Omicron и был впервые обнаружен в январе этого года. Он быстро распространился по Китаю и Гонконгу, а теперь его зафиксировали в нескольких штатах США и Австралии.

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Однако истинные масштабы распространения вариантов часто трудно измерить из-за значительного сокращения тестирования на Covid-19 по сравнению с пиком глобальной пандемии пять лет назад.

Учитывая, что иммунитет к Covid у населения снижается из-за снижения уровня весенней бустерной вакцинации и уменьшения количества случаев заражения Covid в последние месяцы, больше людей будут склонны к заражению XFG и XFG.3. Это может привести к новой волне заражения, но трудно предсказать масштабы этой волны. Некоторые эксперты предупреждают, что Stratus также может избежать иммунитета от прививок – сказал MailOnline профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Университета Уорвика.

В отличие от других вариантов, Stratus имеет определенные мутации в шиповидном белке, которые могут помочь ему избежать антител, выработавшихся в результате предыдущих инфекций или вакцинаций – сказал Cosmopolitan UK доктор Кайваан Хан, семейный врач с Харли-стрит и основатель клиники Hannah London.

"Одним из наиболее заметных симптомов варианта Stratus является хрипота, которая включает хриплый или хриплый голос", – сказал доктор Хан, добавив, что симптомы Stratus в целом от легких до умеренных.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 22 июня на Stratus приходилось 22,7% случаев заболевания COVID-19 в мире.

ВОЗ определила Stratus как "вариант, находящийся под мониторингом", но отметила, что имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о его низком риске для здоровья населения мира.

Дополнение

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