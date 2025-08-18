COVID-19, схоже, викликає старіння кровоносних судин, але в жінок - дослідження

COVID-19, схоже, прискорює старіння кровоносних судин, але, можливо, тільки у жінок, повідомляє New Scientist, пише УНН.

Раніше цю інфекцію пов'язували із серцево-судинними ускладненнями, такими як хвороби серця, але механізм цього ефекту не до кінця зрозумілий. Щоб дізнатися більше, Роза Марія Бруно з Паризького університету Сіте у Франції та її колеги відібрали 2390 осіб, середній вік яких становив 50 років, з 16 країн, включаючи Велику Британію та США, у період з вересня 2020 року до лютого 2022 року.

У деяких з них був позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, або у деяких антитіла до нього, попри відсутність вакцинації, що є ознакою інфікування. В інших результати тесту на вірус були негативними, і ознак попереднього інфікування не спостерігалося.

Стан артерій оцінювалося шляхом вимірювання швидкості проходження хвилі тиску між сонною артерією на шиї та стегновими артеріями на ногах. Це показник жорсткості артерій, яка природно збільшується з віком, а менш гнучкі артерії підвищують ризик серцево-судинних захворювань.

Дослідники виявили, що у жінок, які брали участь у дослідженні, інфекція SARS-CoV-2, про яку було відомо, була пов'язана із підвищенням жорсткості артерій. Ця тенденція, мабуть, зростала зі збільшенням тяжкості інфекції. Наприклад, у жінок, госпіталізованих з COVID-19, судинний вік був приблизно на п'ять років більшим, ніж у неінфікованих, а у тих, хто надійшли у відділення інтенсивної терапії, він досягав 7,5 років.

Дослідники враховували інші фактори, які можуть впливати на жорсткість артерій, такі як куріння та ожиріння.

Однак жоден із цих ефектів не спостерігався у чоловіків. Попередні дослідження показують, що жінки сильніше реагують на інфекції, ніж чоловіки, і їм складніше контролювати свою імунну відповідь, що може призвести до руйнівного запалення. Бруно каже, що очікувала побачити деяку різницю між статями, але не настільки суттєву.

Результати дослідження також можуть пролити світло на тривалий перебіг COVID-19, який, схоже, найчастіше зустрічається у жінок. Через шість місяців спостереження жорсткість артерій у жінок трохи покращилася, але все ще залишалася особливо високою у тих, хто мав тривалі ускладнення, пов'язані з COVID-19. "Ми продемонстрували, що в кровоносних судинах є щось, що піддається виміру, що відповідає симптомам пацієнтів із тривалим перебігом COVID-19", - говорить Бруно.

Можливо, деякі з груп без інфекції не знали про це і перенесли легку форму інфекції, що вплинуло на достовірність результатів.

Тим не менш, Вассіліос Вассіліу з Університету Східної Англії у Великій Британії вважає, що дослідження є надійним і може допомогти виявити людей з тривалим перебігом COVID-19. "Це дослідження - перше велике міжнародне багатоцентрове дослідження, що продемонструвало зв'язок COVID-19 з прискореним старінням судин, - говорить він. - Отримані результати можуть сприяти кращому розумінню механізмів розвитку постковідного синдрому, що потенційно відкриває шлях для цілеспрямованих фармакологічних втручань".

