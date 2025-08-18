COVID-19, похоже, вызывает старение кровеносных сосудов, но у женщин — исследование

COVID-19, похоже, ускоряет старение кровеносных сосудов, но, возможно, только у женщин, сообщает New Scientist, пишет УНН.

Детали

Ранее эта инфекция связывалась с сердечно-сосудистыми осложнениями, такими как болезни сердца, но механизм этого эффекта не до конца понятен. Чтобы узнать больше, Роза Мария Бруно из Парижского университета Сите во Франции и ее коллеги отобрали 2390 человек, средний возраст которых составлял 50 лет, из 16 стран, включая Великобританию и США, в период с сентября 2020 года по февраль 2022 года.

У некоторых из них был положительный результат теста на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, или у некоторых антитела к нему, несмотря на отсутствие вакцинации, что является признаком инфицирования. У других результаты теста на вирус были отрицательными, и признаков предыдущего инфицирования не наблюдалось.

Состояние артерий оценивалось путем измерения скорости прохождения волны давления между сонной артерией на шее и бедренными артериями на ногах. Это показатель жесткости артерий, которая естественно увеличивается с возрастом, а менее гибкие артерии повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили, что у женщин, участвовавших в исследовании, инфекция SARS-CoV-2, о которой было известно, была связана с повышением жесткости артерий. Эта тенденция, по-видимому, возрастала с увеличением тяжести инфекции. Например, у женщин, госпитализированных с COVID-19, сосудистый возраст был примерно на пять лет больше, чем у неинфицированных, а у тех, кто поступил в отделение интенсивной терапии, он достигал 7,5 лет.

Исследователи учитывали другие факторы, которые могут влиять на жесткость артерий, такие как курение и ожирение.

Однако ни один из этих эффектов не наблюдался у мужчин. Предыдущие исследования показывают, что женщины сильнее реагируют на инфекции, чем мужчины, и им сложнее контролировать свой иммунный ответ, что может привести к разрушительному воспалению. Бруно говорит, что ожидала увидеть некоторое различие между полами, но не настолько существенное.

Результаты исследования также могут пролить свет на длительное течение COVID-19, которое, похоже, чаще всего встречается у женщин. Через шесть месяцев наблюдения жесткость артерий у женщин немного улучшилась, но все еще оставалась особенно высокой у тех, кто имел длительные осложнения, связанные с COVID-19. "Мы продемонстрировали, что в кровеносных сосудах есть что-то, что поддается измерению, что соответствует симптомам пациентов с длительным течением COVID-19", - говорит Бруно.

Возможно, некоторые из групп без инфекции не знали об этом и перенесли легкую форму инфекции, что повлияло на достоверность результатов.

Тем не менее, Вассилиос Вассилиу из Университета Восточной Англии в Великобритании считает, что исследование является надежным и может помочь выявить людей с длительным течением COVID-19. "Это исследование - первое крупное международное многоцентровое исследование, продемонстрировавшее связь COVID-19 с ускоренным старением сосудов, - говорит он. - Полученные результаты могут способствовать лучшему пониманию механизмов развития постковидного синдрома, что потенциально открывает путь для целенаправленных фармакологических вмешательств".

