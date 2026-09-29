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В Україні розпочався новий епідсезон грипу та ГРВІ - скільки триватиме

Київ • УНН

 • 490 перегляди

В Україні розпочався епідсезон грипу та ГРВІ 2026–2027 років. Минулого сезону зареєстрували понад 4,2 млн випадків і 201 смерть.

В Україні розпочався новий епідсезон грипу та ГРВІ - скільки триватиме

В Україні розпочався епідемічний сезон грипу та інших ГРВІ 2026–2027 років. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ 28 вересня, пише УНН.

Коли розпочинається епідсезон

На цьому тижні розпочинається сезон посиленого епідеміологічного нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Він триватиме до 23 травня 2027 року.

Це період, коли захворюваність на грип та інші респіраторні інфекції традиційно зростає, а система епідеміологічного нагляду працює над тим, щоб вчасно фіксувати зміни епідемічної ситуації та реагувати на них.

Підготовка системи до нового епідсезону

З урахуванням підсумків минулого епідсезону підготовка до епідсезону пройшла задовго до його офіційного старту. Влітку та на початку осені епідеміологи пересвідчилися, що медичні заклади й вірусологічні лабораторії готові до роботи в умовах зростання навантаження, що налагоджено збір і передачу даних.

Підсумки попереднього епідсезону

В Україні протягом епідемічного сезону 2025–2026 років зареєстровано 4 236 118 випадків захворювань на грип та ГРВІ. Показник захворюваності був на 7,1% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього епідемічного сезону. Протягом сезону по медичну допомогу з приводу захворювання на респіраторну групу інфекцій звернулося 11,9% населення України. Із загальної кількості захворілих зареєстровано 2 390 625 (56,4%) дітей віком до 17 років, що є характерним для респіраторної групи інфекцій.

Найбільшу кількість випадків грипу та ГРВІ минулого епідсезону зареєстровано у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Харківській областях, що зумовлено значною чисельністю та щільністю населення цих регіонів та високою інтенсивністю міграційних процесів та концентрацією міського населення.

Протягом епідемічного сезону захворюваність на ГРВІ мала хвилеподібний характер із максимальним середнім рівнем інтенсивності епідемічного процесу, визначеним для України, на 8-му тижні (16–22.02.2026) — 508,9 на 100 тисяч населення.

Епідемічний сезон 2025–2026 років характеризувався поліетіологічною структурою циркуляції респіраторних патогенів. У клінічних зразках матеріалів визначалися віруси грипу типів В і А (за домінування вірусів грипу типу А(H3)), респіраторно-синцитіальних вірусів (RSV), парагрипу, аденовіруси, риновіруси, метапневмовіруси та SARS-CoV-2.

В епідемічному сезоні 2025–2026 захворюваність на COVID-19 суттєво не впливала на перебіг епідемічного процесу ГРВІ. Питома вага серед загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ становила 0,5%.

Протягом епідемічного сезону 2025–2026 років у системах рутинного та дозорного епідеміологічного нагляду зареєстрований 201 летальний випадок, пов’язаний із гострими респіраторними інфекціями, у тому числі 86 випадків внаслідок грипу й інших ГРВІ та 115 випадків серед осіб із лабораторно підтвердженим COVID-19.

Динаміка летальності не корелювала із загальним перебігом епідемічного процесу. Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ поступово зростав із початку року та досяг максимального рівня на 8-му тижні 2026 року (16–22.02.2026). При цьому максимальна кількість летальних випадків від грипу та ГРВІ реєструвалася за декілька тижнів до піка захворюваності. Така закономірність може свідчити про більш раннє залучення до епідемічного процесу осіб із груп медичного ризику, серед яких частіше розвиваються тяжкі форми захворювання та ускладнення.

Осіння застуда: як відрізнити її від алергії та коли звертатися до лікаря25.09.26, 10:40 • 20133 перегляди

Юлія Шрамко

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