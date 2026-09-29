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В Украине начался новый эпидсезон гриппа и ОРВИ - сколько он продлится

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

В Украине начался эпидсезон гриппа и ОРВИ 2026–2027 годов. В прошлом сезоне зарегистрировали более 4,2 млн случаев и 201 смерть.

В Украине начался новый эпидсезон гриппа и ОРВИ - сколько он продлится

В Украине начался эпидемический сезон гриппа и других ОРВИ 2026–2027 годов. Об этом 28 сентября сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Когда начинается эпидсезон

На этой неделе начинается сезон усиленного эпидемиологического надзора за острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Он продлится до 23 мая 2027 года.

Это период, когда заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями традиционно растет, а система эпидемиологического надзора работает над тем, чтобы своевременно фиксировать изменения эпидемической ситуации и реагировать на них.

Подготовка системы к новому эпидсезону

С учетом итогов прошлого эпидсезона подготовка к эпидсезону прошла задолго до его официального начала. Летом и в начале осени эпидемиологи убедились, что медицинские учреждения и вирусологические лаборатории готовы к работе в условиях роста нагрузки, а сбор и передача данных налажены.

Итоги предыдущего эпидсезона

В Украине в течение эпидемического сезона 2025–2026 годов зарегистрировано 4 236 118 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости был на 7,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего эпидемического сезона. В течение сезона за медицинской помощью по поводу заболеваний респираторной группы инфекций обратилось 11,9% населения Украины. Из общего количества заболевших зарегистрировано 2 390 625 (56,4%) детей в возрасте до 17 лет, что характерно для респираторной группы инфекций.

Наибольшее количество случаев гриппа и ОРВИ в прошлом эпидсезоне зарегистрировано в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской областях, что обусловлено значительной численностью и плотностью населения этих регионов, высокой интенсивностью миграционных процессов и концентрацией городского населения.

В течение эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ имела волнообразный характер с максимальным средним уровнем интенсивности эпидемического процесса, определенным для Украины, на 8-й неделе (16–22.02.2026) — 508,9 на 100 тысяч населения.

Эпидемический сезон 2025–2026 годов характеризовался полиэтиологической структурой циркуляции респираторных патогенов. В клинических образцах материалов определялись вирусы гриппа типов В и А (при доминировании вирусов гриппа типа А(H3)), респираторно-синцитиальные вирусы (RSV), вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы и SARS-CoV-2.

В эпидемическом сезоне 2025–2026 годов заболеваемость COVID-19 существенно не влияла на течение эпидемического процесса ОРВИ. Удельный вес среди общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ составлял 0,5%.

В течение эпидемического сезона 2025–2026 годов в системах рутинного и дозорного эпидемиологического надзора зарегистрирован 201 летальный случай, связанный с острыми респираторными инфекциями, в том числе 86 случаев вследствие гриппа и других ОРВИ и 115 случаев среди лиц с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Динамика летальности не коррелировала с общим течением эпидемического процесса. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ постепенно рос с начала года и достиг максимального уровня на 8-й неделе 2026 года (16–22.02.2026). При этом максимальное количество летальных случаев от гриппа и ОРВИ регистрировалось за несколько недель до пика заболеваемости. Такая закономерность может свидетельствовать о более раннем вовлечении в эпидемический процесс лиц из групп медицинского риска, среди которых чаще развиваются тяжелые формы заболевания и осложнения.

Осенняя простуда: как отличить ее от аллергии и когда обращаться к врачу25.09.26, 10:40 • 20142 просмотра

Юлия Шрамко

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