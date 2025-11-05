COVID-19 збільшує ризик серцевих захворювань у дітей значно більше, ніж вакцинація - дослідження
Київ • УНН
Дослідження 14 мільйонів дітей показало, що COVID-19 підвищує ризик запальних захворювань серця у дітей на 17 випадків, тоді як вакцинація Pfizer/BioNTech mRNA зменшує цей ризик. Вакциновані діти мають менший ризик міокардиту, ніж невакциновані, незважаючи на рідкісний побічний ефект вакцин.
Коронавірус COVID-19 підвищує ризик серцевих захворювань у дітей значно більше, ніж вакцинація від хвороби. Про це повідомляє УНН з посиланням на newscientist.com.
Деталі
У дослідженні взяли участь майже 14 мільйонів дітей віком від 5 до 18 років. Вчені з’ясували, що у частини дітей після першого зараження SARS-CoV-2 було зареєстровано на 17 випадків більше запальних захворювань.
Серед тих, хто вперше отримав вакцину Pfizer/BioNTech mRNA, було зареєстровано майже на 2 випадки менше тих, хто мав захворювання.
Звіти про випадки інфікування COVID-19, що спричиняли міокардит, були опубліковані ще в квітні 2020 року. Після початку вакцинації в грудні того ж року також почали з'являтися повідомлення про випадки міокардиту, спричиненого вакцинами, особливо у молодих чоловіків, хоча ці випадки зазвичай були відносно легкими і люди швидко одужували.
Цей дуже рідкісний побічний ефект вакцин привернув велику увагу ЗМІ і викликав чимало занепокоєння. Це було однією з причин, чому у Великій Британії до квітня 2022 року не проводили планову вакцинацію маленьких дітей.
Останні дослідження підтверджують результати попередніх досліджень, які свідчать, що, незважаючи на цей рідкісний побічний ефект, діти, які були вакциновані, мали менший ризик розвитку міокардиту, ніж ті, які не були вакциновані. Це пояснюється тим, що більшість дітей заразилися вірусом і, отже, були піддані вищому ризику інфікування, йдеться в публікації.
