COVID-19 увеличивает риск сердечных заболеваний у детей значительно больше, чем вакцинация - исследование

Коронавирус COVID-19 повышает риск сердечных заболеваний у детей значительно больше, чем вакцинация от болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на newscientist.com.

Детали

В исследовании приняли участие почти 14 миллионов детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ученые выяснили, что у части детей после первого заражения SARS-CoV-2 было зарегистрировано на 17 случаев больше воспалительных заболеваний.

Среди тех, кто впервые получил вакцину Pfizer/BioNTech mRNA, было зарегистрировано почти на 2 случая меньше тех, кто имел заболевания.

Отчеты о случаях инфицирования COVID-19, вызывавших миокардит, были опубликованы еще в апреле 2020 года. После начала вакцинации в декабре того же года также начали появляться сообщения о случаях миокардита, вызванного вакцинами, особенно у молодых мужчин, хотя эти случаи обычно были относительно легкими и люди быстро выздоравливали.

Этот очень редкий побочный эффект вакцин привлек большое внимание СМИ и вызвал немало беспокойства. Это было одной из причин, почему в Великобритании до апреля 2022 года не проводили плановую вакцинацию маленьких детей.

Последние исследования подтверждают результаты предыдущих исследований, которые свидетельствуют, что, несмотря на этот редкий побочный эффект, дети, которые были вакцинированы, имели меньший риск развития миокардита, чем те, которые не были вакцинированы. Это объясняется тем, что большинство детей заразились вирусом и, следовательно, были подвержены более высокому риску инфицирования, говорится в публикации.

