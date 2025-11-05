COVID-19 увеличивает риск сердечных заболеваний у детей значительно больше, чем вакцинация - исследование

ukenru
Эксклюзив
08:57 • 258 просмотра
Киев остановился: густой туман: волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 2366 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 5746 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 24550 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 27030 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 52221 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40075 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38528 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35529 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52482 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 16683 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 21530 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 16928 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов03:38 • 7136 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти04:50 • 6502 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52484 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 48410 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 47262 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 66058 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 64318 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 180 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 26895 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 40851 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 43730 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 38932 просмотра
COVID-19 увеличивает риск сердечных заболеваний у детей значительно больше, чем вакцинация - исследование

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Исследование 14 миллионов детей показало, что COVID-19 повышает риск воспалительных заболеваний сердца у детей на 17 случаев, тогда как вакцинация Pfizer/BioNTech mRNA уменьшает этот риск. Вакцинированные дети имеют меньший риск миокардита, чем невакцинированные, несмотря на редкий побочный эффект вакцин.

COVID-19 увеличивает риск сердечных заболеваний у детей значительно больше, чем вакцинация - исследование

Коронавирус COVID-19 повышает риск сердечных заболеваний у детей значительно больше, чем вакцинация от болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на newscientist.com.

Детали

В исследовании приняли участие почти 14 миллионов детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ученые выяснили, что у части детей после первого заражения SARS-CoV-2 было зарегистрировано на 17 случаев больше воспалительных заболеваний.

Среди тех, кто впервые получил вакцину Pfizer/BioNTech mRNA, было зарегистрировано почти на 2 случая меньше тех, кто имел заболевания.

Отчеты о случаях инфицирования COVID-19, вызывавших миокардит, были опубликованы еще в апреле 2020 года. После начала вакцинации в декабре того же года также начали появляться сообщения о случаях миокардита, вызванного вакцинами, особенно у молодых мужчин, хотя эти случаи обычно были относительно легкими и люди быстро выздоравливали.

Этот очень редкий побочный эффект вакцин привлек большое внимание СМИ и вызвал немало беспокойства. Это было одной из причин, почему в Великобритании до апреля 2022 года не проводили плановую вакцинацию маленьких детей.

Последние исследования подтверждают результаты предыдущих исследований, которые свидетельствуют, что, несмотря на этот редкий побочный эффект, дети, которые были вакцинированы, имели меньший риск развития миокардита, чем те, которые не были вакцинированы. Это объясняется тем, что большинство детей заразились вирусом и, следовательно, были подвержены более высокому риску инфицирования, говорится в публикации.

Повторное заражение COVID-19 может удвоить риск длительных осложнений у детей – исследование01.10.25, 14:20 • 2770 просмотров

Евгений Устименко

