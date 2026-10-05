Спалах COVID: пасажирів із Таїланду не пустили в рф без перевірки температури

російських громадян, які прилітають із Таїланду, не випускають із літака, доки їм не перевірять температуру. Причиною є спалах епідемії COVID, повідомляє Telegram-канал Shot, передає УНН.

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Нещодавно з подібною перевіркою стикнулись пасажири рейсу з Бангкока, що прилетів до шереметьєво. Ще до того, як пасажири вийшли з літака, на борт піднялися співробітники санітарно-карантинного контролю з тепловізором.

Також повідомляється, що з початку 2026 року в Таїланді зафіксовано близько 140 тисяч випадків COVID-19, з яких приблизно 65 тисяч припали на сезон дощів. За рік зареєстровано 26 летальних випадків. Більшість померлих - люди похилого віку та пацієнти з важкими хронічними захворюваннями.

Нагадаємо

Генеральний прокурор штату Флорида Джеймс Утмаєр подав позов проти компанії Pfizer. Він звинуватив виробника ліків в тому, що він вводить споживачів в оману щодо безпеки та ефективності вакцини проти COVID-19.