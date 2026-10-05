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Вспышка COVID: пассажиров из Таиланда не пустили в рф без проверки температуры

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В шереметьево пассажирам из Бангкока измеряют температуру до выхода из самолёта. В Таиланде с начала 2026 года зафиксировали около 140 тысяч случаев COVID-19.

Вспышка COVID: пассажиров из Таиланда не пустили в рф без проверки температуры

российских граждан, прилетающих из Таиланда, не выпускают из самолёта, пока им не проверят температуру. Причиной является вспышка эпидемии COVID, сообщает Telegram-канал Shot, передаёт УНН.

Детали

Недавно с подобной проверкой столкнулись пассажиры рейса из Бангкока, прилетевшего в шереметьево. Ещё до того, как пассажиры вышли из самолёта, на борт поднялись сотрудники санитарно-карантинного контроля с тепловизором.

Также сообщается, что с начала 2026 года в Таиланде зафиксировано около 140 тысяч случаев COVID-19, из которых примерно 65 тысяч пришлись на сезон дождей. За год зарегистрировано 26 летальных случаев. Большинство умерших - пожилые люди и пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Напомним

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмайер подал иск против компании Pfizer. Он обвинил производителя лекарств в том, что тот вводит потребителей в заблуждение относительно безопасности и эффективности вакцины против COVID-19.

Евгений Устименко

COVID-19ЗдоровьеНовости Мира
Бангкок
Pfizer
Таиланд
Флорида