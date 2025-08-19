COVID-19: захворюваність в Україні зросла втричі за тиждень

В Україні за останній тиждень зареєстровано 3540 випадків COVID-19, що втричі більше, ніж минулого тижня. Водночас показники захворюваності значно нижчі, ніж минулого року. Про це в ефірі телемарафону у вівторок повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Олексій Даниленко, пише УНН.

За останній тиждень ми зареєстрували 3540 випадків захворювання на COVID-19. (...) Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання є в три рази, але якщо порівнювати з попереднім роком, з попереднім підйомом захворюваності, то в минулому році за тиждень ми реєстрували понад 10 (тисяч - ред.), навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Тобто, у цьому році ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19