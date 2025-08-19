COVID-19: захворюваність в Україні зросла втричі за тиждень
Київ • УНН
В Україні за тиждень зафіксовано 3540 випадків COVID-19, що втричі більше, ніж минулого тижня. При цьому показники захворюваності значно нижчі, ніж минулого року, але з'явилися нові штами Stratus та Nimbus.
В Україні за останній тиждень зареєстровано 3540 випадків COVID-19, що втричі більше, ніж минулого тижня. Водночас показники захворюваності значно нижчі, ніж минулого року. Про це в ефірі телемарафону у вівторок повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Олексій Даниленко, пише УНН.
За останній тиждень ми зареєстрували 3540 випадків захворювання на COVID-19. (...) Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання є в три рази, але якщо порівнювати з попереднім роком, з попереднім підйомом захворюваності, то в минулому році за тиждень ми реєстрували понад 10 (тисяч - ред.), навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Тобто, у цьому році ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19
Серед причин він назвав зниження рівня імунітету - "як поствакцинального, так і постінфекційного", велика міграція та активні подорожі, недотримання заходів індивідуального захисту і поява нових варіантів вірусу.
"Дійсно, ми реєструємо на території України нові штами вірусу - це Stratus і вже є два випадки Nimbus", - вказав Даниленко.
Нові штами, з його слів, хоча і "характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед населення, все ж таке, не викликають тяжчого перебігу захворювання".
"Звісно, можуть бути ускладнення, особливо в груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до тяжчого перебігу захворювання. У переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, фактично, вона схожа з класичною клінікою COVID-19. Можливо, у деяких випадках відмічаються такі симптоми, як сиплість голосу, біль у горлі, але в цілому клініка схожа", - запевнив представник ЦГЗ.
Водночас нові штами, за його словами, "легше поширюються серед дітей та молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є теж однією з причин такого легшого і швидшого поширення серед населення".