COVID-19: захворюваність в Україні зросла втричі за тиждень

Ексклюзив
09:27 • 178 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 24275 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 29070 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 46944 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 67108 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 49188 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 37184 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41410 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107295 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51464 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 24927 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 29300 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 36144 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 31598 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 31176 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 31278 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 36251 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107279 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 102613 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 142133 перегляди
Володимир Зеленський
Оксен Лісовий
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Джо Байден
Україна
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Швейцарія
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 31719 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 30268 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 88954 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 79462 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 111448 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
TikTok
Поїзд
Крилата ракета

COVID-19: захворюваність в Україні зросла втричі за тиждень

Київ • УНН

 • 1670 перегляди

В Україні за тиждень зафіксовано 3540 випадків COVID-19, що втричі більше, ніж минулого тижня. При цьому показники захворюваності значно нижчі, ніж минулого року, але з'явилися нові штами Stratus та Nimbus.

COVID-19: захворюваність в Україні зросла втричі за тиждень

В Україні за останній тиждень зареєстровано 3540 випадків COVID-19, що втричі більше, ніж минулого тижня. Водночас показники захворюваності значно нижчі, ніж минулого року. Про це в ефірі телемарафону у вівторок повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Олексій Даниленко, пише УНН.

За останній тиждень ми зареєстрували 3540 випадків захворювання на COVID-19. (...) Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання є в три рази, але якщо порівнювати з попереднім роком, з попереднім підйомом захворюваності, то в минулому році за тиждень ми реєстрували понад 10 (тисяч - ред.), навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Тобто, у цьому році ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19

- сказав Даниленко.

Серед причин він назвав зниження рівня імунітету - "як поствакцинального, так і постінфекційного", велика міграція та активні подорожі, недотримання заходів індивідуального захисту і поява нових варіантів вірусу.

"Дійсно, ми реєструємо на території України нові штами вірусу - це Stratus і вже є два випадки Nimbus", - вказав Даниленко.

В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ14.08.25, 10:55 • 101718 переглядiв

Нові штами, з його слів, хоча і "характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед населення, все ж таке, не викликають тяжчого перебігу захворювання".

"Звісно, можуть бути ускладнення, особливо в груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до тяжчого перебігу захворювання. У переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, фактично, вона схожа з класичною клінікою COVID-19. Можливо, у деяких випадках відмічаються такі симптоми, як сиплість голосу, біль у горлі, але в цілому клініка схожа", - запевнив представник ЦГЗ.

Водночас нові штами, за його словами, "легше поширюються серед дітей та молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є теж однією з причин такого легшого і швидшого поширення серед населення".

Юлія Шрамко

COVID-19Здоров'я