В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ

В Україні лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу - "Nimbus" та "Stratus", повідомили у МОЗ України 14 серпня, пише УНН.

Випадок нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою "Nimbus" у серпні виявили на Вінниччині. Наразі в Україні підтверджено 38 випадків субваріанта коронавірусу "Stratus" та один випадок субваріанта "Nimbus" - повідомили у МОЗ.

Виокремити "Nimbus" (NB.1.8.1), як вказано, вдалося завдяки секвенуванню - лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Субваріант коронавірусу "Nimbus" (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу "Stratus" (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму Омікрон.

За світовою класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я обидва субваріанти включені до переліку, як такі, що потребують моніторингу на рівні країн.

Які особливості

Через специфічні мутації в білку-шипу субваріантів вірус швидше поширюється та зумовлює тяжкий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом. Захворіти можуть і раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

Вперше субваріант коронавірусу "Nimbus" (NB.1.8.1) у світі зафіксували у січні 2025 року, а у США Центр контролю та профілактики хвороб (CDC) зареєстрував NB.1.8.1 на початку весни 2025 року. За даними моніторингу субваріант не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти. Зазвичай його характерний симптом - гострий біль у горлі. Решта симптомів субваріанта такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Субваріанту коронавірусу "Stratus" (XFG) у світі виявили наприкінці січня 2025 року. За даними моніторингу субваріант не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти. Його характерний симптом - хриплий голос, охриплість. Решта симптомів субваріанта такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Вакцинація

Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту "Omicron" коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі. Щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу у ревакцинації визначає лікар - враховуючи затверджені МОЗ України рекомендації.

Минулого року МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. За ними рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (*два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили бустерне щеплення - можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатись до сімейного лікаря та після візиту вакцинуватись.