COVID-19: заболеваемость в Украине выросла втрое за неделю

В Украине за последнюю неделю зарегистрировано 3540 случаев COVID-19, что в три раза больше, чем на прошлой неделе. В то же время показатели заболеваемости значительно ниже, чем в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона во вторник сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко, пишет УНН.

За последнюю неделю мы зарегистрировали 3540 случаев заболевания COVID-19. (...) Если сравнивать с предыдущей неделей, то рост в три раза, но если сравнивать с предыдущим годом, с предыдущим подъемом заболеваемости, то в прошлом году за неделю мы регистрировали более 10 (тысяч - ред.), даже до 15 тысяч случаев заболевания. То есть, в этом году мы пока имеем значительно более низкие показатели заболеваемости COVID-19 - сказал Даниленко.

Среди причин он назвал снижение уровня иммунитета - "как поствакцинального, так и постинфекционного", большая миграция и активные путешествия, несоблюдение мер индивидуальной защиты и появление новых вариантов вируса.

"Действительно, мы регистрируем на территории Украины новые штаммы вируса - это Stratus и уже есть два случая Nimbus", - указал Даниленко.

В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав

Новые штаммы, по его словам, хотя и "характеризуются повышенной способностью к распространению среди населения, все же не вызывают более тяжелого течения заболевания".

"Конечно, могут быть осложнения, особенно у групп риска, но в целом новые штаммы не приводят к более тяжелому течению заболевания. В подавляющем большинстве случаев клиника ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей, фактически, она схожа с классической клиникой COVID-19. Возможно, в некоторых случаях отмечаются такие симптомы, как сиплость голоса, боль в горле, но в целом клиника схожа", - заверил представитель ЦОЗ.

В то же время новые штаммы, по его словам, "легче распространяются среди детей и молодежи, и именно в виде легких и бессимптомных форм, что является тоже одной из причин такого более легкого и быстрого распространения среди населения".