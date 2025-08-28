Нові штами COVID-19: в Україні виявили 125 випадків Stratus і три - Nimbus

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
13:53 • 2578 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 9854 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 6514 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 22712 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 66355 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 95566 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 90327 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 111029 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80690 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81172 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
37%
753мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 77154 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 44700 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 52050 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 98096 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 41430 перегляди
Публікації
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 548 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 9812 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 148079 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 150614 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 232633 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 98716 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 130099 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 131780 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 126152 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 158153 перегляди
Актуальне
The New York Times
TikTok
Свіфт
E-6 Mercury
Детонатор

Нові штами COVID-19: в Україні виявили 125 випадків Stratus і три - Nimbus

Київ • УНН

 • 112 перегляди

В Україні зафіксовано 125 випадків штаму COVID-19 "Stratus" та три випадки штаму "Nimbus". Ці штами легше поширюються серед молоді та дітей, але не викликають тяжкого перебігу.

Нові штами COVID-19: в Україні виявили 125 випадків Stratus і три - Nimbus

В Україні зареєстрували 125 інфікувань штамом вірусу COVID-19 "Stratus" та три випадки зараження штамом "Nimbus". Про це в ефірі телемарафону розповів в.о. Генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко, передає УНН.

Станом на зараз новий штам Stratus зареєстровано в кількості 125 майже у всіх регіонах і так само зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19 зі штамом "Nimbus

- сказав він.

Даниленко додав, що серед особливостей цих штамів є те, що вони легше поширюються серед молоді та дітей у вигляді безсимптомних форм, але при цьому не викликають тяжчого перебігу захворювання.

Раніше УНН писав, що в Україні зафіксовано новий штам коронавірусу "Stratus", що відрізняється осиплістю голосу та тривалими болями в горлі. Він має типові симптоми COVID-19, але потребує уваги для груп ризику.

Альона Уткіна

COVID-19Здоров'я
COVID-19
Україна