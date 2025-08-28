Нові штами COVID-19: в Україні виявили 125 випадків Stratus і три - Nimbus

В Україні зареєстрували 125 інфікувань штамом вірусу COVID-19 "Stratus" та три випадки зараження штамом "Nimbus". Про це в ефірі телемарафону розповів в.о. Генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко, передає УНН.

Станом на зараз новий штам Stratus зареєстровано в кількості 125 майже у всіх регіонах і так само зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19 зі штамом "Nimbus - сказав він.

Даниленко додав, що серед особливостей цих штамів є те, що вони легше поширюються серед молоді та дітей у вигляді безсимптомних форм, але при цьому не викликають тяжчого перебігу захворювання.

Раніше УНН писав, що в Україні зафіксовано новий штам коронавірусу "Stratus", що відрізняється осиплістю голосу та тривалими болями в горлі. Він має типові симптоми COVID-19, але потребує уваги для груп ризику.