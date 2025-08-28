$41.320.08
Эксклюзив
13:53 • 2638 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 10007 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 6586 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 22767 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 66466 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 95656 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 90409 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 111076 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 80718 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81178 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Новые штаммы COVID-19: в Украине выявили 125 случаев Stratus и три - Nimbus

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В Украине зафиксировано 125 случаев штамма COVID-19 "Stratus" и три случая штамма "Nimbus". Эти штаммы легче распространяются среди молодежи и детей, но не вызывают тяжелого течения.

Новые штаммы COVID-19: в Украине выявили 125 случаев Stratus и три - Nimbus

В Украине зарегистрировали 125 инфицирований штаммом вируса COVID-19 "Stratus" и три случая заражения штаммом "Nimbus". Об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает УНН.

По состоянию на сейчас новый штамм Stratus зарегистрирован в количестве 125 почти во всех регионах и так же зарегистрировано 3 случая заболевания COVID-19 со штаммом "Nimbus".

- сказал он.

Даниленко добавил, что среди особенностей этих штаммов является то, что они легче распространяются среди молодежи и детей в виде бессимптомных форм, но при этом не вызывают более тяжелого течения заболевания.

Ранее УНН писал, что в Украине зафиксирован новый штамм коронавируса "Stratus", отличающийся осиплостью голоса и длительными болями в горле. Он имеет типичные симптомы COVID-19, но требует внимания для групп риска.

Алена Уткина

COVID-19Здоровье
COVID-19
Украина