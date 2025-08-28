Новые штаммы COVID-19: в Украине выявили 125 случаев Stratus и три - Nimbus

В Украине зарегистрировали 125 инфицирований штаммом вируса COVID-19 "Stratus" и три случая заражения штаммом "Nimbus". Об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает УНН.

По состоянию на сейчас новый штамм Stratus зарегистрирован в количестве 125 почти во всех регионах и так же зарегистрировано 3 случая заболевания COVID-19 со штаммом "Nimbus". - сказал он.

Даниленко добавил, что среди особенностей этих штаммов является то, что они легче распространяются среди молодежи и детей в виде бессимптомных форм, но при этом не вызывают более тяжелого течения заболевания.

Ранее УНН писал, что в Украине зафиксирован новый штамм коронавируса "Stratus", отличающийся осиплостью голоса и длительными болями в горле. Он имеет типичные симптомы COVID-19, но требует внимания для групп риска.