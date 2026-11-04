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У Німеччині вакцинація від COVID-19 для більшості стане платною

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Безкоштовне щеплення тепер рекомендують здоровим людям від 75 років і групам ризику. Для інших вакцина коштуватиме близько 100 євро.

У Німеччині вакцинація від COVID-19 для більшості стане платною

У Німеччині змінилися правила оплати вакцинації проти COVID-19 державними лікарняними касами. Тепер щорічне щеплення в рамках стандартної програми рекомендується здоровим людям лише з 75 років замість колишніх 60. Решті громадян без медичних показань вакцинацію, як правило, доведеться оплачувати самостійно. Як стало відомо Bild, її вартість становить близько 100 євро, передає УНН.

Деталі

Безкоштовна вакцинація у Німеччині зберігається для людей з підвищеним ризиком перебігу захворювання, включаючи пацієнтів з хронічними хворобами. Щеплення також рекомендовані окремим категоріям медичних працівників та працівників закладів догляду, а також вагітним жінкам з додатковими факторами ризику. Лікарі підкреслюють, що коронавірус, як і раніше, може становити серйозну небезпеку для людей із супутніми захворюваннями.

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Зміни ґрунтуються на оновлених рекомендаціях Постійної комісії з вакцинації при Інституті Роберта Коха. За оцінкою фахівців, більше 95% дорослого населення Німеччини вже має імунітет завдяки перенесеним інфекціям, попереднім щепленням або їх поєднанню.

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Число тяжких випадків COVID-19, госпіталізацій та смертей значно скоротилося. Тому комісія також відмовилася від попередньої рекомендації формувати базовий імунітет за допомогою щонайменше трьох вакцинацій або перенесених інфекцій.

Антоніна Туманова

COVID-19Здоров'я
Німеччина