В Германии вакцинация от COVID-19 для большинства станет платной
Киев • УНН
Бесплатную вакцинацию теперь рекомендуют здоровым людям в возрасте от 75 лет и группам риска. Для остальных вакцина будет стоить около 100 евро.
В Германии изменились правила оплаты вакцинации против COVID-19 государственными больничными кассами. Теперь ежегодная вакцинация в рамках стандартной программы рекомендуется здоровым людям лишь с 75 лет вместо прежних 60. Остальным гражданам без медицинских показаний, как правило, придется оплачивать вакцинацию самостоятельно. Как стало известно Bild, ее стоимость составляет около 100 евро, передает УНН.
Подробности
Бесплатная вакцинация в Германии сохраняется для людей с повышенным риском тяжелого течения заболевания, включая пациентов с хроническими болезнями. Прививки также рекомендованы отдельным категориям медицинских работников и сотрудников учреждений ухода, а также беременным женщинам с дополнительными факторами риска. Врачи подчеркивают, что коронавирус по-прежнему может представлять серьезную опасность для людей с сопутствующими заболеваниями.
Еврокомиссия неправомерно скрывала детали закупок вакцин от COVID-19 — судебный советник ЕС11.06.26, 15:10 • 3441 просмотр
Изменения основаны на обновленных рекомендациях Постоянной комиссии по вакцинации при Институте Роберта Коха. По оценке специалистов, более 95% взрослого населения Германии уже имеет иммунитет благодаря перенесенным инфекциям, предыдущим прививкам или их сочетанию.
Вспышка COVID: пассажиров из Таиланда не пустили в рф без проверки температуры05.10.26, 20:18 • 8903 просмотра
Число тяжелых случаев COVID-19, госпитализаций и смертей значительно сократилось. Поэтому комиссия также отказалась от прежней рекомендации формировать базовый иммунитет с помощью как минимум трех вакцинаций или перенесенных инфекций.