В Германии вакцинация от COVID-19 для большинства станет платной

В Германии изменились правила оплаты вакцинации против COVID-19 государственными больничными кассами. Теперь ежегодная вакцинация в рамках стандартной программы рекомендуется здоровым людям лишь с 75 лет вместо прежних 60. Остальным гражданам без медицинских показаний, как правило, придется оплачивать вакцинацию самостоятельно. Как стало известно Bild, ее стоимость составляет около 100 евро, передает УНН.

Подробности

Бесплатная вакцинация в Германии сохраняется для людей с повышенным риском тяжелого течения заболевания, включая пациентов с хроническими болезнями. Прививки также рекомендованы отдельным категориям медицинских работников и сотрудников учреждений ухода, а также беременным женщинам с дополнительными факторами риска. Врачи подчеркивают, что коронавирус по-прежнему может представлять серьезную опасность для людей с сопутствующими заболеваниями.

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Изменения основаны на обновленных рекомендациях Постоянной комиссии по вакцинации при Институте Роберта Коха. По оценке специалистов, более 95% взрослого населения Германии уже имеет иммунитет благодаря перенесенным инфекциям, предыдущим прививкам или их сочетанию.

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Число тяжелых случаев COVID-19, госпитализаций и смертей значительно сократилось. Поэтому комиссия также отказалась от прежней рекомендации формировать базовый иммунитет с помощью как минимум трех вакцинаций или перенесенных инфекций.