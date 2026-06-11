Еврокомиссия неправомерно скрывала детали закупок вакцин от COVID-19 — судебный советник ЕС

Европейская комиссия неправомерно скрывала информацию о контрактах на закупку вакцин от COVID-19 во время пандемии, заявил в четверг генеральный адвокат высшего суда ЕС накануне окончательного решения по делу о прозрачности против брюссельского органа власти. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Детали

Во время пандемии коронавируса в 2020–2021 годах команда чиновников Еврокомиссии и экспертов ЕС вела переговоры с фармацевтическими компаниями от имени государств-членов Евросоюза и заключала соглашения о закупке вакцин.

Согласно заявлению Европейского суда справедливости (ECJ), для размещения обязательного заказа на более чем 1 млрд доз вакцин было выделено 2,7 млрд евро (3,1 млрд долларов).

В 2021 году депутаты Европарламента и граждане подали запросы на доступ к контрактам. Еврокомиссия согласилась предоставить документы, но лишь частично, скрыв имена членов переговорной группы и отдельные положения контрактов относительно компенсаций фармацевтическим компаниям — якобы для защиты приватности и коммерческих интересов.

Депутаты и частные лица обжаловали это решение в Общем суде Европейского Союза — второй по значению судебной инстанции блока, которая в 2024 году встала на их сторону.

Впрочем, Еврокомиссия подала апелляцию в Европейский суд справедливости. В своем юридическом заключении генеральный адвокат Афанасиос Рантос предложил суду оставить в силе решение нижестоящей инстанции.

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В своем заключении Рантос подчеркнул особый общественный интерес к обеспечению прозрачности переговоров по этим контрактам.

По его словам, обнародование только анонимизированных деклараций о возможном конфликте интересов у переговорщиков не является достаточным для эффективной проверки их беспристрастности.

Относительно скрытых положений о компенсациях фармацевтическим компаниям, генеральный адвокат отметил, что аргументы Еврокомиссии о возможном ущербе для бизнес-интересов компаний в случае раскрытия этой информации были недостаточно обоснованными.

Заключения генеральных адвокатов не являются обязательными для судей, однако Европейский суд справедливости часто их учитывает. Окончательное решение по делу ожидается в ближайшие месяцы.

Исполнительный орган ЕС неоднократно сталкивался с обвинениями в недостаточной прозрачности закупок вакцин от COVID-19.

В другом резонансном деле Общий суд ЕС в 2025 году постановил, что Еврокомиссия неправомерно отказалась обнародовать текстовые сообщения между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

Это решение вызвало попытку выражения недоверия фон дер Ляйен в Европейском парламенте, которая, однако, не увенчалась успехом.

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