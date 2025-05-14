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Суперечка щодо вмісту важливої інформації: суд зобов’язав голову Єврокомісії показати листування з Pfizer про закупівлю вакцин

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Суд ЄС задовольнив запит NYT щодо SMS-переписки глави Єврокомісії з керівництвом Pfizer про закупівлю вакцини від COVID-19. ЄК не змогла пояснити, чому ці повідомлення не містять важливої інформації.

Суперечка щодо вмісту важливої інформації: суд зобов’язав голову Єврокомісії показати листування з Pfizer про закупівлю вакцин

Суд Європейського Союзу задовольнив запит The New York Times з приводу відмови опублікувати SMS-переписку глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен з керівництвом Pfizer про поставку Євросоюзу вакцини від COVID-19.

Про це йдеться у рішенні суду CJEU, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно із законом, Євросоюз (ЄС) зобов'язаний надавати право на публічний доступ до документів, що зберігаються в його установах.

Суд ухвалив, що ЄК "не зуміла правдоподібно пояснити", чому вона визнала, що ці текстові повідомлення не містили важливої інформації. Суд дійшов висновку, що NYT надала докази, що описують існування листування між головою ЄК та гендиректором Pfizer "у контексті закупівлі ЄК вакцин у цієї компанії під час пандемії COVID-19".

За інформацією суду, позивачу також вдалося "спростувати презумпцію неіснування та відсутності запитаних документів".

Комісія не може просто заявити, що вона не має запитаних документів, а має надати достовірні пояснення, які дозволяють громадськості та суду зрозуміти, чому ці документи не можуть бути знайдені. Комісія не дала правдоподібного пояснення, яке виправдовує відсутність документів. Більше того, ЄК не уточнила, чи були видалені запитані текстові повідомлення, і якщо так, то навмисне чи автоматично

- сказано у рішенні суду.

 Нагадаємо

У 2021 році The New York Times повідомила, що глава ЄК близько місяця вела листування з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою з приводу поставки 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19. Контракт став найбільшою у світі угодою щодо постачання вакцини, зазначало агентство Reuters. The New York Times подала позов наприкінці січня 2023 року, заявивши, що пані фон дер Ляйєн необґрунтовано відмовила у публікації її смс.

УНН передавав, що Китай закликав США негайно припинити "безпідставні звинувачення" звинувачення щодо походження SARS-CoV-2.

Неодноразові спроби США звинуватити та очорнити Китай у питанні походження SARS-CoV-2 лише викривають його зловмисний намір політизувати наукові питання, повідомив підконтрольний Комуністичній партії КНР таблоїд Global Times.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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