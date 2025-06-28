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Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
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13:12 • 1440 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
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Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Фізіотерапевт Ольга Фількіна надала розгорнуту інформацію про сколіоз, включаючи його види, ступені, причини, симптоми, можливі наслідки та методи лікування. Вона підкреслила важливість консультації з фахівцем для виконання базових вправ.

Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення

Сьогодні, 28 червня у Міжнародний день поінформованості про сколіоз фізичний терапевт Медичного дому Odrex Ольга Фількіна розповіла УНН про причини його виникнення та які є види сколіозу.

Види та ступені сколіозу

Фількіна розповіла, що сколіоз може бути класифікований за різними ознаками:

1. За походженням:

• вроджений — пов’язаний із порушеннями розвитку хребців ще в періоді ембріогенезу (аномалії сегментації або формування);

• ідіопатичний — найпоширеніший тип (до 80% випадків), причина якого невідома. Поділяється на: інфантильний (до 3 років), ювенільний (3–10 років), підлітковий (після 10 років);

• нейром’язовий — наслідок неврологічних або м’язових порушень (наприклад, ДЦП, міопатія);

• дегенеративний — у дорослих, найчастіше через остеоартроз, остеопороз, дегенеративні зміни міжхребцевих дисків;

• функціональний — тимчасове викривлення через інші чинники, наприклад, різну довжину ніг чи болі.

2. За формою кривизни:

• С-подібний (одна дуга викривлення);

• S-подібний (дві дуги викривлення);

• Z-подібний (три дуги).

Ступені сколіозу

Фількіна зазначила, що ступені визначаються за кутом відхилення хребта за методом Кобба (рентгенографічно):

• I ступінь — до 10°: мінімальна кривизна, часто без симптомів;

• II ступінь — 11–25°: видно асиметрію плечей, можливі болі після навантаження;

• III ступінь — 26–40°: деформація тулуба, помітний реберний горб, порушення постави;

• IV ступінь — понад 40°: значна деформація, можливі порушення з боку серцево-судинної та дихальної систем.

Які причини виникнення сколіозу?

За словами фізичного терапевта, виділяють низку можливих факторів:

• генетична схильність — сімейні випадки сколіозу;

• порушення росту — швидкий ріст у пубертатному періоді;

• нерівномірне навантаження на хребет — наприклад, носіння сумки на одному плечі;

• м’язовий дисбаланс — слабкість глибоких м’язів стабілізаторів хребта;

• неврологічні патології — спастичність, парези;

• неправильна постава в дитинстві — при сидінні, носінні портфеля тощо.

Які симптоми сколіозу?

Фількіна розповіла, що існують наступні симптоми:

• асиметрія плечей, лопаток або тазу;

• видима кривизна хребта;

• реберний горб при нахилі вперед (тест Адамса);

• втома спини після сидіння або стояння;

• біль у спині (частіше при 2–4 ступенях);

• порушення дихання (у тяжких випадках);

• у дорослих — зниження рухливості, обмеження в побутовій діяльності.

Можливі наслідки сколіозу

Фількіна зазначила, що якщо не займатися лікуванням, сколіоз може прогресувати та призводити до таких ускладнень:

• деформації грудної клітки, які впливають на роботу легень і серця;

• хронічний больовий синдром у спині, плечах, шиї;

• порушення постави, що тягне за собою вторинні зміни в тазу, колінах, стопах;

• зниження якості життя, труднощі в соціалізації, особливо в підлітковому віці;

• обмеження рухової активності та підвищений ризик остеоартрозу в дорослому віці.

Методи лікування сколіозу

За словами, Фількіної лікування залежить від ступеня, віку пацієнта, форми та швидкості прогресування:

1. Консервативне лікування (I–II ступінь):

• фізична терапія — основа лікування, включає індивідуальні вправи для стабілізації та корекції;

• масаж — допоміжний засіб для зменшення м’язової напруги;

• плавання, особливо спина і кроль.

• Ортези (корсети) — наприклад, корсет Шено при прогресуючому сколіозі (зазвичай 2–3 ступеня).

2. Хірургічне лікування (III–IV ступінь):

• показане при прогресуванні > 40° або порушеннях функцій органів;

• виконується стабілізація хребта спеціальними металевими конструкціями (спондилодез).

3. Супровідні методи:

• ерготерапія (особливо для дітей із супутніми функціональними порушеннями);

• психоемоційна підтримка.

Базові вправи при сколіозі (виконуються після консультації з фізичним терапевтом!)

1. Вправи на розтягнення:

• опора на всі чотири кінцівки, повільне прогинання і округлення спини.

• Нахили вбік із витягуванням руки.

2. Вправи на зміцнення:

• Поза "планки" (з модифікаціями).

• Лежачи на животі: підйом рук і ніг (типу "плавця").

• "Човник" — зміцнення м’язів спини.

3. Дихальні вправи (за методикою Катаріни Шрот):

• Асиметричне дихання в опуклу сторону.

• Контроль за грудним розширенням.

4. Коригуюча хода і баланс:

• Ходьба по лінії (з руками за головою).

• Баланс на нестійкій поверхні (фітбол, босу-платформа).

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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