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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8260 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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МЗС України: Висловлювання Джареда Лето про "російську енергію" є образою для захисників свободи

Київ • УНН

 • 141060 перегляди

МЗС України різко відреагувало на висловлювання Джареда Лето про "відчуття російської енергії". Міністерство назвало такі коментарі образою для захисників свободи та наголосило на неприпустимості умиротворення рф.

МЗС України: Висловлювання Джареда Лето про "російську енергію" є образою для захисників свободи

МЗС України відповідає Джареду Лето "Відчуття російської енергії" є образою для захисників свободи. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на нещодавні висловлювання американського актора і музиканта Джареда Лето про "відчуття російської енергії" та його бажання виступати в рф. У заяві МЗС зазначено, що такі коментарі є образою для тих, хто жертвує своїми життями заради захисту свободи.

Відзначається, що не може бути жодного умиротворення рф, яка продовжує намагатися вирішити "проблему" існування України через агресію та військові дії.

Співак та актор Джаред Лето планує тур містами країни-агресора та Україною 13.10.24, 12:58 • 73825 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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