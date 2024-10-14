МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
Киев • УНН
МИД Украины резко отреагировал на высказывания Джареда Лето о "ощущении российской энергии". Министерство назвало такие комментарии оскорблением для защитников свободы и подчеркнуло недопустимость умиротворения рф.
МИД Украины отвечает Джареду Лето "Ощущение российской энергии" является оскорблением для защитников свободы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
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Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на недавние высказывания американского актера и музыканта Джареда Лето о "ощущении русской энергии" и его желании выступать в рф. В заявлении МИД указано, что такие комментарии являются оскорблением для тех, кто жертвует своими жизнями ради защиты свободы.
Отмечается, что не может быть никакого умиротворения рф, которая продолжает пытаться решить "проблему" существования Украины через агрессию и военные действия.
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