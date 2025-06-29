От одобрения расширения до «угрозы»: путин кардинально изменил риторику в отношении НАТО – МИД Украины
Киев • УНН
российская ложь о расширении НАТО как «причине» агрессии против Украины не соответствует заявлениям путина 2004 года. Тогда он приветствовал расширение Альянса, заявляя, что это укрепит доверие в Европе и мире, в отличие от нынешних утверждений об «угрозе».
Российская ложь о расширении НАТО как «причине» агрессии против Украины не выдерживает критики — особенно, если сравнить ее со словами российского диктатора владимира путина от 2004 года. Об этом в соцсети Х написал представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает УНН.
Детали
Он ссылается на заявление путина от 8 апреля 2004 года, в котором тот приветствует генерального секретаря НАТО в москве, заявляя: «Каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения собственной безопасности», и выражает надежду, что расширение НАТО «укрепит доверие в Европе и во всем мире».
Перенесемся в сегодняшний день, и тот же путин говорит о том, что Россия «обманута» расширением НАТО, которое, вероятно, представляет «угрозу» для россии. путин — патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую захватническую войну
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По его словам, любимая пропагандистская сказка россии о «обещаниях» НАТО Москве 1990 года не двигаться на восток также неоднократно опровергалась — «в частности Горбачевым, тогдашним советским лидером».
Правда кристально ясна: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для россии. Это лишь лишило москву возможности завоевывать суверенные европейские государства. Именно против этого путин на самом деле протестует
Он добавил, что желание стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО всегда было «движущей силой, чтобы защитить своих детей от войны россии и попыток колониального господства».
«Помните об этом в следующий раз, когда услышите путина или кого-то еще, как он говорит о том, что НАТО «провоцирует» россию на нападение на своих соседей», - резюмировал Тихий.
Напомним
Во время основной сессии саммита Североатлантического Альянса в Гааге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент. Другие лидеры со своей стороны похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.
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