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От одобрения расширения до «угрозы»: путин кардинально изменил риторику в отношении НАТО – МИД Украины

Киев • УНН

 • 3254 просмотра

российская ложь о расширении НАТО как «причине» агрессии против Украины не соответствует заявлениям путина 2004 года. Тогда он приветствовал расширение Альянса, заявляя, что это укрепит доверие в Европе и мире, в отличие от нынешних утверждений об «угрозе».

От одобрения расширения до «угрозы»: путин кардинально изменил риторику в отношении НАТО – МИД Украины

Российская ложь о расширении НАТО как «причине» агрессии против Украины не выдерживает критики — особенно, если сравнить ее со словами российского диктатора владимира путина от 2004 года. Об этом в соцсети Х написал представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

Он ссылается на заявление путина от 8 апреля 2004 года, в котором тот приветствует генерального секретаря НАТО в москве, заявляя: «Каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения собственной безопасности», и выражает надежду, что расширение НАТО «укрепит доверие в Европе и во всем мире».

Перенесемся в сегодняшний день, и тот же путин говорит о том, что Россия «обманута» расширением НАТО, которое, вероятно, представляет «угрозу» для россии. путин — патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую захватническую войну

- отметил Тихий.

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По его словам, любимая пропагандистская сказка россии о «обещаниях» НАТО Москве 1990 года не двигаться на восток также неоднократно опровергалась — «в частности Горбачевым, тогдашним советским лидером».

Правда кристально ясна: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для россии. Это лишь лишило москву возможности завоевывать суверенные европейские государства. Именно против этого путин на самом деле протестует

- указывает украинский дипломат.

Он добавил, что желание стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО всегда было «движущей силой, чтобы защитить своих детей от войны россии и попыток колониального господства».

«Помните об этом в следующий раз, когда услышите путина или кого-то еще, как он говорит о том, что НАТО «провоцирует» россию на нападение на своих соседей», - резюмировал Тихий.

Напомним

Во время основной сессии саммита Североатлантического Альянса в Гааге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент. Другие лидеры со своей стороны похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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