Від схвалення розширення до "загрози": путін кардинально змінив риторику щодо НАТО - МЗС України

російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не відповідає заявам путіна 2004 року. Тоді він вітав розширення Альянсу, заявляючи, що це зміцнить довіру в Європі та світі, на відміну від нинішніх тверджень про "загрозу".