Від схвалення розширення до "загрози": путін кардинально змінив риторику щодо НАТО - МЗС України
Київ • УНН
російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не відповідає заявам путіна 2004 року. Тоді він вітав розширення Альянсу, заявляючи, що це зміцнить довіру в Європі та світі, на відміну від нинішніх тверджень про "загрозу".
Російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не витримує критики - особливо, якщо порівняти її зі словами російського диктатора володимира путіна від 2004 року. Про це у соцмережі Х написав речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє УНН.
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Він посилається на заяву путіна від 8 квітня 2004 року, у якій той вітає генерального секретаря НАТО в москві, заявляючи: "Кожна країна має право вибрати варіант, який вона вважає найефективнішим для забезпечення власної безпеки", та висловлює сподівання, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі".
Перенесемося в сьогоднішній день, і той самий путін говорить про те, що Росія "обманута" розширенням НАТО, яке, ймовірно, становить "загрозу" для росії. путін - патологічний брехун, який намагається переписати історію та виправдати свою імперську загарбницьку війну
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За його словами, улюблена пропагандистська казка росії про "обіцянки" НАТО Москві 1990 року не рухатися на схід також неодноразово спростовувалася - "зокрема Горбачовим, тодішнім радянським лідером".
Правда кришталево ясна: розширення НАТО ніколи не становило реальної загрози для росії. Це лише позбавило москву можливості завойовувати суверенні європейські держави. Саме проти цього путін насправді протестує
Він додав, що бажання країн Центральної та Східної Європи вступити до НАТО завжди було "рушійною силою, щоб захистити своїх дітей від війни росії та спроб колоніального панування".
"Пам’ятайте про це наступного разу, коли почуєте путіна чи когось іншого, як він говорить про те, що НАТО "провокує" росію на напад на своїх сусідів", - резюмувавав Тихий.
Нагадаємо
Під час основної сесії саміту Північноатлантичного Альянсу в Гаазі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв, що росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент. Інші лідери зі свого боку похвалили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат.
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