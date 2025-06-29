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Упал в частное домовладение: в Харькове найден не сдетонировавший российский БПЛА

Киев • УНН

 • 2578 просмотра

Владелец частного дома в Харькове обнаружил российский БПЛА "Молния – 2", который не сдетонировал. Взрывотехники ГСЧС обезвредили взрывоопасный предмет без повреждений и пострадавших.

Упал в частное домовладение: в Харькове найден не сдетонировавший российский БПЛА

В воскресенье, 29 июня, в Харькове владелец частного домовладения обнаружил российский БПЛА типа "Молния – 2". Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, вражеский беспилотник не сдетонировал. Взрывотехники ГСЧС обезвредили опасную находку. Повреждений и пострадавших нет.

Других подробностей он не привел.

Напомним

В Купянском районе Харьковской области российский дрон попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом, в котором находились двое гражданских мужчин. Это произошло на автодороге между населенными пунктами Приколотное и Ольховатка: один человек погиб, другой получил ранения.

Также УНН сообщал, что мэр Львова Андрей Садовый опроверг информацию о падении БПЛА в центре города 29 июня. Он сказал, что фото, опубликованное в соцсетях – старое и было сделано на выставке.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Андрей Садовый
Львов
Харьков
Tesla
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