Упал в частное домовладение: в Харькове найден не сдетонировавший российский БПЛА
Киев • УНН
Владелец частного дома в Харькове обнаружил российский БПЛА "Молния – 2", который не сдетонировал. Взрывотехники ГСЧС обезвредили взрывоопасный предмет без повреждений и пострадавших.
В воскресенье, 29 июня, в Харькове владелец частного домовладения обнаружил российский БПЛА типа "Молния – 2". Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Как отметил чиновник, вражеский беспилотник не сдетонировал. Взрывотехники ГСЧС обезвредили опасную находку. Повреждений и пострадавших нет.
Других подробностей он не привел.
Напомним
В Купянском районе Харьковской области российский дрон попал в гражданский автомобиль ВАЗ с прицепом, в котором находились двое гражданских мужчин. Это произошло на автодороге между населенными пунктами Приколотное и Ольховатка: один человек погиб, другой получил ранения.
Также УНН сообщал, что мэр Львова Андрей Садовый опроверг информацию о падении БПЛА в центре города 29 июня. Он сказал, что фото, опубликованное в соцсетях – старое и было сделано на выставке.