Садовий назвав фейком падіння "шахеда" в центрі Львова
Київ • УНН
У мережі пошириється інформація, що нібито в центрі Львова впав БПЛА. Андрій Садовий, мер Львова наголосив - ця інформація не відповідає дійсності.
У мережі поширюють неправдиву інформацію, що нібито у центрі Львові впав "шахед".
Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.
Фейк! У мережі поширюють неправдиву інформацію, нібито у Львові впав "Шахед". Це не відповідає дійсності. Фото — старе, зроблене раніше на виставці
Так, Віктор Лешик на своїй сторінці у Facebook опублікував фото на якому іранський безпілотник Shahed нібито лежить у центрі Львова.
Проте це старе фото з виставки.
Доповнення
Внаслідок російського удару у ніч на 29 червня, у Львівському та Дрогобицькому районах пошкодив інфраструктурні об'єкти. Постраждалих та загиблих попередньо немає.
В частині Дрогобича зникла електроенергія.