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Садовий назвав фейком падіння "шахеда" в центрі Львова

Київ • УНН

 • 5552 перегляди

У мережі пошириється інформація, що нібито в центрі Львова впав БПЛА. Андрій Садовий, мер Львова наголосив - ця інформація не відповідає дійсності.

Садовий назвав фейком падіння "шахеда" в центрі Львова

У мережі поширюють неправдиву інформацію, що нібито у центрі Львові впав "шахед".

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Фейк! У мережі поширюють неправдиву інформацію, нібито у Львові впав "Шахед". Це не відповідає дійсності. Фото — старе, зроблене раніше на виставці

- написав Садовий у Facebook.

Так, Віктор Лешик на своїй сторінці у Facebook опублікував фото на якому іранський безпілотник Shahed нібито лежить у центрі Львова.

Проте це старе фото з виставки.  

Доповнення  

Внаслідок російського удару у ніч на 29 червня, у Львівському та Дрогобицькому районах пошкодив інфраструктурні об'єкти. Постраждалих та загиблих попередньо немає.

В частині Дрогобича зникла електроенергія

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Шахед-136
Садовий Андрій Іванович
Львів
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