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Садовый назвал фейком падение «шахеда» в центре Львова

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

В сети распространяется информация о том, что якобы в центре Львова упал БПЛА. Андрей Садовый, мэр Львова, подчеркнул – эта информация не соответствует действительности.

Садовый назвал фейком падение «шахеда» в центре Львова

В сети распространяется ложная информация, что якобы в центре Львова упал «шахед».

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает УНН.

Фейк! В сети распространяют ложную информацию, якобы во Львове упал "Шахед". Это не соответствует действительности. Фото — старое, сделанное ранее на выставке

- написал Садовой в Facebook.

Так, Виктор Лешик на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором иранский беспилотник Shahed якобы лежит в центре Львова.

Однако это старое фото с выставки.  

Дополнение  

В результате российского удара в ночь на 29 июня, во Львовском и Дрогобычском районах повреждены инфраструктурные объекты. Пострадавших и погибших предварительно нет.

В части Дрогобыча пропала электроэнергия

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Шахед-136
Андрей Садовый
Львов
Tesla
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