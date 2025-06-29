Садовый назвал фейком падение «шахеда» в центре Львова
Киев • УНН
В сети распространяется информация о том, что якобы в центре Львова упал БПЛА. Андрей Садовый, мэр Львова, подчеркнул – эта информация не соответствует действительности.
В сети распространяется ложная информация, что якобы в центре Львова упал «шахед».
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает УНН.
Фейк! В сети распространяют ложную информацию, якобы во Львове упал "Шахед". Это не соответствует действительности. Фото — старое, сделанное ранее на выставке
Так, Виктор Лешик на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором иранский беспилотник Shahed якобы лежит в центре Львова.
Однако это старое фото с выставки.
Дополнение
В результате российского удара в ночь на 29 июня, во Львовском и Дрогобычском районах повреждены инфраструктурные объекты. Пострадавших и погибших предварительно нет.
В части Дрогобыча пропала электроэнергия.