Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла

Росіяни атакували Дрогобицький район дронами та ракетами. Є влучання в об’єкт промислової інфраструктури. В частині Дрогобича зникла електроенергія.

Про це повідомив начальник Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк у Facebook, передає УНН.

Важка ніч для нашого району. Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа

Він зазначив, що на місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється.

Через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням. Станом на зараз повідомлень про постраждалих чи загиблих немає