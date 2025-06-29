Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла
Київ • УНН
Російські дрони та ракети атакували Дрогобицький район, влучивши в об'єкт промислової інфраструктури. У частині Дрогобича зникла електроенергія, постраждалих немає.
Росіяни атакували Дрогобицький район дронами та ракетами. Є влучання в об’єкт промислової інфраструктури. В частині Дрогобича зникла електроенергія.
Про це повідомив начальник Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк у Facebook, передає УНН.
Важка ніч для нашого району. Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа
Він зазначив, що на місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється.
Через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням. Станом на зараз повідомлень про постраждалих чи загиблих немає
Доповнення
В ніч на неділю, 29 червня, ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.
росія здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавщину. У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад.