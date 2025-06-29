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Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла

Київ • УНН

 • 4576 перегляди

Російські дрони та ракети атакували Дрогобицький район, влучивши в об'єкт промислової інфраструктури. У частині Дрогобича зникла електроенергія, постраждалих немає.

Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла

Росіяни атакували Дрогобицький район дронами та ракетами. Є влучання в об’єкт промислової інфраструктури. В частині Дрогобича зникла електроенергія.

Про це повідомив начальник Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк у Facebook, передає УНН.

Важка ніч для нашого району. Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа

- написав Кулиняк.

Він зазначив, що на місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється.

Через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням. Станом на зараз повідомлень про постраждалих чи загиблих немає

- заявив Кулиняк.

Доповнення

В ніч на неділю, 29 червня, ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

 росія здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавщину. У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. Без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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